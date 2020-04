Oroscopo Paolo Fox maggio 2020 Acquario: grande energia ma mai superare i limiti

Che mese sarà maggio per i nati sotto il segno dell’acquario? A svelarci come andrà questo mese in amore, lavoro è salute è, come sempre, l’oroscopo di Paolo Fox 2020. In amore, Venere continuerà il suo importante transito e quindi questo è molto positivo. Nel lavoro, potrebbe esserci la revisione di progetti e bisogna cercare di evitare di alzare troppo l’asticella. In salute c’è invece una ottima forma fisica e tanta vitalità. Ma andiamo a vedere, a questo punto, cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio per i nati sotto il segno dell’acquario e come andrà questo maggio 2020.

L’oroscopo di Paolo Fox 2020 del mese di maggio per l’Acquario: come andrà in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Il mese di maggio sarà una vera risorsa per i nati sotto il segno dell’acquario, in particolare per quanto riguarda i cuori infranti. Siete stati forse traditi? Adesso sicuramente vi sentite meglio dopo l’addio definitivo a quella storia. Anche perché, come dice l’oroscopo di Paolo Fox, ci sono ottime stelle per gli acquario che si vogliono aprire a delle nuove emozioni. Fox svela pure che le relazioni più intriganti sono quelle con i gemelli e con i leone. Per i nati sotto il segno dell’acquario non sarà certo una passeggiata senza difficoltà trovare la dolce metà, ci vuole della buona volontà anche in questo senso.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Acquario in coppia: segni sì e segni no, quali sono le affinità?

Lavoro – Saturno è nel segno dell’acquario e per questo motivo obbligherà a delle revisioni di progetti lavorativi. Secondo Paolo Fox bisogna fare meno ma farlo meglio. C’è una vera e propria necessità di guardare al nuovo, in particolar modo, per gli acquari nati fino al 7 di febbraio ma poi varrà anche per tutti gli altri nati sotto questo segno zodiacale. Potrebbe esserci dell’incertezza per chi lavora in part-time. Pure qui ci sarà la voglia di cambiamento e non si escludono nuove e diverse proposte.

Salute – Abbiamo già anticipato che secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo mese di maggio 2020 sarà un mese di piena forma, sopratutto fisica, per i nati sotto il segno dell’acquario. C’è da precisare però che nel caso in cui ci fossero tensioni provenienti da fuori la situazione potrebbe variare e potrebbe nascere quindi qualche disturbo. Nonostante la grande energia, i nati sotto il segno dell’acquario dovranno stare molto attenti a come spendere tutta questa forza senza superare i limiti.