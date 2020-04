Pago ha scritto Vagabondo d’amore, un libro in cui racconta tutto anche come riconquistare l’amore (Foto)

Sarà un successo o meno il libro di Pago Vagabondo d’amore lo sapremo solo tra un po’ di tempo perché al momento c’è solo l’annuncio (foto). Il libro dell’artista è in stampa, Pago sta quindi per debuttare come scrittore e sembra pronto a svelare anche una parte della sua vita mai rivelata. Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip i tempi per il cantautore sembrano maturi per dare consigli sull’amore. Non l’avremmo mai immaginato dopo il reality sulla spiaggia in cui aveva perso Serena Enardu ma adesso tutto è cambiato, l’amore è tornato e Vagabondo d’amore chissà cosa svelerà di nuovo. Sembra che Pago abbia scritto il suo primo libro appena uscito dalla casa del GF Vip, davvero un lavoro rapido, evidentemente aveva già tutto bene in mente ed è bastato tirarlo fuori.

VAGABONDO D’AMORE E’ IL LIBRO DI PAGO DOPO IL GF VIP

Non solo il libro è pronto a rivelare una parte rimasta sempre in ombra di Pago ma promette di illustrare agli uomini che hanno sofferto per amore come lui a ritrovarlo. Si sente quindi forte dopo il ritorno a casa con Serena Enardu, felice anche di potere svelare i segreti.

Chissà se racconterà anche dell’ex moglie, Miriana Trevisan? Dalla caduta alla delusione, dal cuore infranto alla riconquista fino alla rinascita di un amore che credeva ormai perso per sempre, che tutti credevamo ormai perso per sempre. Chi ha seguito il Grande Fratello Vip e le varie interviste della coppia sa come è andata. Cosa avrà da dirci di nuovo Pago con il suo primo libro?

Non è il primo ex gieffino vip che si lascia trasportare dalla scrittura, prima di lui Giulia De Lellis che ha raccontato di corna per poi tornare con il suo ex fidanzato.