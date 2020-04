Louis di Cambridge è identico a mamma Kate Middleton da piccola (Foto)

Louis di Cambridge è tra i principini figli di William e Kate Middleton che meno abbiamo visto in questi due anni in foto e nei vari eventi pubblici. Oggi festeggia il suo secondo compleanno e spuntano le sue meravigliose foto, i nuovi scatti di mamma Kate che rivelano la somiglianza tra i due. Il principino Louis d’Inghilterra somiglia tantissimo a Kate Middleton quando era piccola, a quando era una bimba come lui. La somiglianza è davvero impressionante, Louis è il figlio che è più simile a lei, forse anche per il carattere che già dimostra. Sarà anche il principe più invisibile rispetto a Charlotte e George ma anche il più allegro, sempre sorridente e dicono sia anche molto socievole. Le foto per festeggiare con tutti i due anni del piccolo evidenziano che madre e figlio sono due gocce d’acqua. Una rara immagine della duchessa di Cambridge da bambina e poi un’altra da neonata, baby Louis sembra davvero la sua fotocopia.

IL PRINCIPINO LOUIS SOMIGLIA ANCHE A SUOI FRATELLI

E’ la corrispondente reale del Daily Mail Rebecca English a ricordare la somiglianza tra Louis e Kate, l’aveva già fatto quando il principino aveva solo pochi mesi. Il terzogenito di William e Kate somiglia anche ai suoi fratelli, di George ha gli stessi occhi castani, di Charlotte gli stessi lineamenti e spesso le stesse espressioni.

Tenerissimi i racconti della Middleton sul suo piccolino. Di recente ha raccontato che nei giorni scorsi nel corso di una intervista alla BBC mentre Kate e William stavano raccontando della quarantena con i figli tra studio, videochiamate e giochi, Louis più volte arriva e interrompe tutto: attratto dal pulsante rosso che schiaccia chiudendo tutto.

Auguri al principino Louis che festeggia con un tea party in giardino nella loro tenuta di campagna nel Norfolk; ovviamente organizzato dalla sua mamma che non ha fatto mancare i regali acquistati su internet.