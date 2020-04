La replica di Al Bano a Feltri ma c’è poco da dire

In tanti hanno replicato alle parole di Vittorio Feltri, tra questi anche Al Bano, meridionale profondamente innamorato della sua terra. Da Stefano De Martino a I Sansoni, dai politici ai veri intellettuali, anche uomini di chiesa hanno risposto. C’è chi si è infuriato, la maggioranza ha riso, altri non hanno nemmeno perso tempo ma il cantante pugliese è stato ospite di Dritto e Rovescio e ha dovuto rispondere. Cosa ha detto il direttore di Libero in una puntata di Fuori dal coro? Ha espresso il suo punto di vita sulla distinzione tra Nord e Sud, anche se poi ha voluto rettificare parlando di inferiorità economica pensando che le sue affermazioni siano state strumentalizzate. Torniamo ad Al Albano Carrisi che in genere ha grinta da vendere ma anche lui in questo caso aveva così poco da dire perché l’argomento è troppo misero.

AL BANO: “I CRETINI CI STANNO IN UN LUOGO E NELL’ALTRO”

“Io sono italiano, dal Sud mi sono spostato al Nord, al Nord ho coronato tutti i miei sogni, il Nord è dentro di me. Non mi sento come qualcuno dice ‘inferiore’, ma neanche ’superiore’ – ha commentato l’artista pugliese – I cretini ci stanno in un luogo e i cretini ci stanno nell’altro luogo, intellettuali in un luogo e intellettuali nell’altro… Ma stiamo ancora a parlare di Sud e di Nord? Sono punti geografici. L’intelligenza com’è da una parte, così è dall’altra. Quindi seguiamo la strada dell’intelligenza che fa bene a tutti. Poi se qualcuno vuole fare gli scoop dicendo ‘lì sono inferiori e qua superiori’ fa una figura di cac*a, proprio… lui!”.

Questo invece il pensiero espresso da Feltri nel programma di Giordano su Rete 4: “Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che evidentemente ha un senso di invidia, di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di senso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità: credo che i meridionali in molti casi siano inferiori”.