Charlotte d’Inghilterra, una festa online per il suo compleanno con torta e giochi (Foto)

Dopo il compleanno del piccolo Louis c’è da festeggiare anche Charlotte d’Inghilterra (foto). Il 2 maggio la secondogenita di William e Kate Middleton compie 2 anni e per sabato ovviamente la sua mamma sta organizzando una festa online. Anche la regina Elisabetta per i suoi 94 anni ha ricevuto tutti gli auguri attraverso le videochiamate ma per Charlotte di Cambridge non possono mancare regali, torta e giochi. La duchessa di Cambridge anche per la sua bambina ha già pensato a tutto e se non mancherà la videochiamata della bisnonna non mancherà nemmeno il resto. I compleanni e le altre occasioni da festeggiare in questo periodo di emergenza coronavirus non sono certo quelli di qualche mese fa ma dalla tenuta di Anmer Hall tutto sembra già organizzato. Una videochiamata di gruppo su Zoom con la famiglia e gli amici, poi un party con torta e giochi e di certo anche il fratello George avrà per lei qualche sorpresa.

KATE MIDDLETON E GLI ACQUISTI SU INTERNET PER I SUOI BAMBINI

Proprio come ha fatto per Louis che da poco ha compiuto 2 anni, anche per Charlotte i regali li ha acquistati su Internet. Non mancheranno nemmeno le foto per chi attende di vedere la royal family. Se nel giorno del compleanno di Louis la sua mamma ha pubblicato 5 nuove foto di certo ne vedremo di bellissime della sua Charlotte con le sue tenere e immancabili espressioni.

Kate Middleton adora scattare foto ai suoi bambini, come tutte le mamme e i papà; e desidera che la loro vita sia il più normale possibile, è sempre stato questo il suo impegno da quando sono nati. Anche in quarantena Kate e William fanno di tutto per rendere sereno e il più semplice possibile questo periodo così complicato per tutti.