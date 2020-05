Giovanna Botteri risolve la polemica con Michelle Hunziker e Striscia dopo la sgradevole ironia (Video)

Solo Giovanna Botteri poteva eliminare la polemica scoppiata nei giorni scorsi soprattutto contro Michelle Hunziker, colpevole presunta di body shaming insieme a Gerry Scotti e Striscia la notizia. Con un video la giornalista ha messo fine a tutto, soprattutto alle pesanti parole e accuse, a volte vere minacce, rivolte alla Hunziker. Michelle le aveva chiesto di rivedere il video incriminato negando che Striscia la notizia avesse fatto un servizio negativo nei suoi confronti. Michelle desiderava chiarire che l’intento era solo quello di denigrare gli haters della Botteri e di certo non affiancarsi a loro. Il video di Giovanna Botteri inviato al tg satirico di Canale 5 conferma per l’ennesima volta la grandezza di una donna che dà ben più importanza alla professionalità, all’informazione, al sacrificio, al rispetto per tutti, che all’apparenza. Capelli in ordine ma senza piega perfetta, maglioncino sempre uguale senza seguire moda o cambi, tutto in diretta dalla Cina; questa l’ironia su cui Striscia ha giocato ma la corrispondente Rai ha chiarito tutto portando il lieto fine, ringraziando perché è bene che si parli anche di body shaming, che si sollevino discussioni costruttive anche se nate dal nulla.

GIOVANNA BOTTERI RISPONDE A MICHELLE HUNZIKER

Il video inviato dalla Botteri a Striscia ha lasciato per qualche giorno nell’attesa la conduttrice svizzera, la diretta interessata non è sui social e dalla Cina è molto difficile collegarsi: “… Così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la Notizia e Gerry Scotti”.

Il suo sorriso è disarmante e le parole lo sono ancora di più: “La satira è libertà ci aiuta a ridere dei potenti, dei corrotti e qualche volta ci aiuta anche a discutere, a confrontarsi, a riconoscersi in un modo o nell’altro nella vita…”. Il suo grazie va ben oltre la polemica, desidera il lieto fine ma che tutti riflettano, anche attraverso la satira e le reazioni. Abbraccia tutti, ha fatto il test, è negativo, è serena.