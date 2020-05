Benedetta Rossi e suo marito insieme ad Agorà: grazie alla laurea in biologia un metodo infallibile per le sue ricette

Tra gli ospiti della puntata di Agorà in onda questa mattina su Rai 3 anche Benedetta Rossi, una delle più amate food blogger italiane e suo marito Marco. Insieme i due hanno raccontato come la cucina, le ricette e i tutoria hanno cambiato la vita di Benedetta. Oggi è stata la stessa cuoca casalinga a ricordare al pubblico di Rai 3 come la cucina l’ha salvata: “Venivo da un periodo buio e ho deciso di provare a fare qualcosa si diverso” ha spiegato Benedetta che non ha mai nascosto come, la cucina e le sue ricette le abbiano ridato la voglia di vivere. In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, Benedetta ha cercato con la sua semplicità di stare il più vicino possibile a tutte le persone che la seguono con affetto sui social per dare ricette e consigli in questa fase di lockdown. Molti hanno cucinato i suoi piatti, moltissimi si sono cimentati per la prima volta nella preparazione della pizza con la sua ricetta semplice ma deliziosa.

QUI IL RACCONTO DI BENEDETTA ROSSI: LA SUA SECONDA VITA

Per Benedetta e suo marito che sono simbolo di una bella storia tutta italiana di successo, anche i complimenti di Corrado Augias che ci ricorda la grande creatività e lo spirito di voler sempre inventare cose nuove che ci contraddistingue.

BENEDETTA ROSSI DALLA LAUREA IN BIOLOGIA AL SUCCESSO IN CUCINA

E la laurea in biologia come è servita a Benedetta Rossi? “A me la laurea è servita molto perchè le ore passate in laboratorio mi hanno insegnato il metodo” ha spiegato Benedetta nel suo intervento per Agorà . “Come si fa in laboratorio per non fare pasticci bisogna essere organizzati, preparare tutto quanto prima” ha spiegato Benedetta. E la Rossi è convinta che le persone che la seguono sono molto facilitate dal metodo che lei usa: “avranno un risultato a prova di errore” ha concluso Benedetta.

Benedetta Rossi e suo marito insieme ad Agorà: grazie alla laurea in biologia un metodo infallibile per le sue ricette ultima modifica: da