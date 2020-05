Oroscopo Paolo Fox giugno 2020 Pesci: è il mese delle verifiche

Che tipo di mese sarà quello di giugno 2020 per tutti i nati sotto il segno dei pesci? A svelarlo è come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega nel dettaglio come andrà questo mese in amore, lavoro e salute. In amore, Venere sarà ancora dissonante per il segno dei pesci e bisognerà rivedere bene i rapporti di coppia. Nel lavoro, subentreranno delle ottime idee grazie anche a Mercurio, probabilmente non mancheranno rinnovamenti. Mese di recupero per quanto riguarda la salute e il benessere. Per scoprire cosa ci dice nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox 2020 del mese di giugno per i nati sotto il segno dei pesci continuate pure a leggere.

Amore – Lo abbiamo già anticipato, Venere sarà ancora dissonante nel mese di giugno. Questo però non vuol dire certo che le crisi non si potranno risolvere. Le coppie che vivono o hanno vissuto un periodo di stallo, avranno sicuramente occasione di rivedere il loro rapporto. E per chi magari non è riuscito a riprendere in mano un sentimento non mancherà la rabbia. Chi invece ha tradito il proprio partner pensando di risolvere la crisi di coppia, in questo periodo non si sentirà di certo di buon umore. Il partner tradito deve iniziare a porsi qualche domanda. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020, il mese di giugno sarà il mese delle verifiche per tutti i nati sotto il segno dei pesci. I pesci si sentono più sicuri al fianco di persone razionali come potrebbero essere i toro, i capricorno o i nati sotto il segno della vergine. Non si escludono, in questo senso, delle relazioni inizialmente intriganti. Ma poi? Questi segni danno più peso al lavoro e non riescono a sognare così come fanno i pesci.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Pesci in coppia: segni sì e segni no per scegliere l’amore.

Lavoro – Mercurio e dalla vostra e le idee buone non mancheranno quindi. Il mese di giugno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020, sarà il mese dei rinnovamenti per le attività professionali. Ci sarà il bisogno di rivedere dei progetti ma se si lavora come dipendente ci sarà anche la necessità di far rivedere il proprio ruolo. Intorno al 9 del mese le cose si faranno interessanti e sarà un giorno ottimale per fare delle richieste. Non mancheranno le spese per i nati sotto il segno dei pesci ma arriveranno delle buone nuove anche a livello economico. Secondo Paolo Fox alcuni potrebbero anche trovare un nuovo posto di lavoro per fare un vero e proprio salto di qualità. Attenzione ai nati sotto il segno del leone perché potrebbero aiutarvi davvero molto ad affrontare e superare un problema. Le stelle saranno importanti anche per chi i più creativi, compresi scrittori e artisti.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020 questo sarà un periodo di recupero per i nati sotto il segno dei pesci. Il Sole entrerà nel segno e da giorno 20 aiuterà sicuramente a livello fisico. Nei giorni del 12, 21, 22 e 30 di giugno, ci saranno delle giornate molto interessanti per quanto riguarda il benessere. Attenzione alla cura dei piedi e delle caviglie.