Finalmente Mara Venier a casa col nipotino, può fare la nonna e forse non desidera altro (Foto)

Era ciò che la faceva soffrire di più, Mara Venier non sopportava il non vedere il suo nipotino, il piccolo Claudio per lei è tutto. Sui social però le foto postate dalla conduttrice mostrano finalmente la sua gioia, il desiderio è diventato realtà: Iaio è a casa sua, sul divano con nonno Nik. Quando le misure di prevenzione hanno permesso ai congiunti di rivedersi lei ha continuato a seguire come quasi tutti le regole, pochi minuti con il suo nipotino, con la mascherina e senza un abbraccio. Oggi invece ha potuto averlo a casa ed è suo marito Nicola che indossa la mascherina, non può certo farlo Claudietto che ha solo 2 anni. Un messaggio importante quello di Mara Venier, perché il coronavirus che ci ha costretto in casa per più di due mesi non è certo andato via, dobbiamo fare molta attenzione, anche più di prima. Niente è tornato alla normalità, la nostra vita è cambiata, chi fa finta di niente sbaglia e non rispetta gli altri.

MARA VENIER E LA TENERA IMMAGINE DI NICOLA CARRARO CON IL NIPOTINO

Un’immagine in cui tanti nonni si riconosceranno. Il marito della Venier guarda i cartoni animati in tv con il piccolo della famiglia. Di certo anche Mara avrà la mascherina e dietro ci sarà il suo sorriso mentre scatta le foto alle persone più importanti della sua vita.

I giochi di Iaio sul divano, a terra, le coccole dei nonni, la serenità nel guardare insieme la tv, non desidera altro la conduttrice che ha confidato essere stanca e di non volere prolungare le puntate di Domenica In. Vuole il suo tempo per fare la nonna, ha già fatto tanto per il suo pubblico e nel momento più complicato. Si dedicherà ancora alla cucina? Sia lei che suo marito sembrano avere preso un po’ troppi chili, è anche il momento di tornare in forma, ma questo lei lo sa già.