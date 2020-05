Un regalo per Anna Tatangelo, la macchina da caffè espresso è perfetta nella sua cucina (Foto)

Vorremmo essere anche noi dei personaggi famosi e ricevere qualche regalino come quello che ha ricevuto per esempio Anna Tatangelo, la macchina da caffè espresso della Smeg (foto). Non è un regalone che non possiamo ricevere al compleanno o a Natale ma averlo in casa senza nessuna ricorrenza è davvero carino. Anna Tatangelo ha infatti ringraziato Smeg mostrando il regalo ricevuto e il caffè preparato per la colazione nelle sue Stories di Instagram. Adorabile il colore rosa in un design a cui la nota azienda di elettrodomestici ci ha ormai abituato. Vari i colori tra cui poter scegliere ma sono anche tantissime le idee regalo o gli attrezzi utili tra cui curiosare, di certo potremmo trovare il nostro. La colazione è uno dei momenti della giornata da assaporare magari con calma e la Tatangelo ha voluto subito provare la sua nuova macchina per il caffè mostrando il risultato.

ANNA TATANGELO GUSTA LA SUA COLAZIONE PIU’ DOLCE CON SMEG

Dopo avere ricevuto il regalo a casa ha subito preparato un bel cappuccino gustando anche i suoi biscotti preferiti, quelli con le stelline bianche. Immaginate una cucina con il frullatore, tostapane, spremiagrumi, tutto in rosa della stessa marca, davvero deliziosa.

Anche Mara Venier, e non solo lei ovviamente, qualche settimana fa ha ricevuto a casa un regalo simile, l’impastatrice della Smeg firmata da Dolce & Gabbana, altro gioiellino ma adatto a chi ha più tempo da dedicare alla cucina. I vip ovviamente ringraziano e imparano ad usare gli attrezzi che non solo sono molto utili ma davvero bellissimi, da esporre in cucina e non da nascondere.

Per il resto niente novità su Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, anche se immaginiamo continuino ad avere ottimi rapporti per amore del figlio Andrea, che ovviamente vive con la mamma ma spesso è anche con il suo papà e i fratelli più grandi.

