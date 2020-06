Caterina Balivo dopo il compleanno del figlio festeggia il papà con torta e regali (Foto)

Primo giorno senza Vieni da me per Caterina Balivo che lascia il posto a Pierluigi Diaco e la sua bellissima trasmissione Io e Te; la conduttrice intanto si gode il meglio di questo suo nuovo periodo (foto). Venerdì ha festeggiato il compleanno del figlio Guido Alberto, una festina a tema Pokemon e per l’occasione sono arrivati anche i nonni. La festa prosegue e Caterina Balivo racconta che adora giugno non solo perché coincide con la fine della scuola ma perché oggi è il compleanno del suo papà. Tutti insieme a Roma e lei si dà da fare ancora una volta con regali e torta. In giro per le strade della Capitale mostra la bellezza di una città che anche se con poche persone resta sempre la più bella al mondo. Si sta godendo la famiglia Caterina, anche se il marito per qualche giorno sembra che starà ancora lontano da casa per paura del contagio, visto che lei ha lavorato fino a venerdì a contatto con altre persone.

CATERINA BALIVO FELICE INIZIA UN NUOVO PERIODO DELLA SUA VITA

E’ stata una sua scelta lasciare Vieni da e me e per un po’ sarà anche lontana dalla tv, sembra in attesa di un programma in prima serata. Se ci sarà posto per lei in Rai lo sapremo presto ma intanto Caterina dopo la festicciola del suo primogenito sta preparando tutto per il compleanno del suo papà. “Ho sempre amato giugno perché finiva la scuola e cominciavano le vacanze “in casa” e perché si festeggiava il mio papà. Buon compleanno papiiiii. Sei giovane più che mai, i nipotini ti fanno più bello. PS: ragazzi ora vado a cercare una torta perché mi sembra una cattiveria fargliela” questo il post di auguri per il suo papà.

Ha poi raccontato nelle sue Stories che aveva trovato la torta più bella ma che ancora doveva comprare il regalo. In realtà Cora avrebbe voluto preparare la torta per il nonno con la sua mamma ma sarebbe stato un piccolo disastro, la conduttrice non è brava in cucina.

Caterina Balivo dopo il compleanno del figlio festeggia il papà con torta e regali (Foto) ultima modifica: da