Eleonora Daniele con Carlotta tra le braccia ringrazia Mara Venier per il messaggio a Domenica In (Foto e Video)

A inizio puntata Mara Venier ieri aveva un messaggio importante per Eleonora Daniele, con tutto il suo piedone fasciato e il gran dolore ha voluto fare alla sua amica e collega gli auguri più belli (foto). Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta la settimana scorsa, adesso è a casa con sua figlia Carlotta ed è con la piccola tra le braccia e suo marito che stava seguendo l’inizio di Domenica In. Dopo avere raccontato della sua caduta di ieri mattina la Venier ha pensato subito alla dolce mammina. Mara sarà la madrina della bimba, un annuncio che la conduttrice di Storie Italiane aveva fatto in diretta proprio a Domenica In sorprendendo tutti, anche la diretta interessata. Ancora altre emozioni ieri nello stesso programma e la Daniele che ha voluto subito dopo ringraziare sui social mostrando quel pezzetto di video.

A DOMENICA IN MARA VENIER EMOZIONA ELEONORA DANIELE

“Voglio salutare Eleonora, Giulia e Carlotta con questo filmato” ha detto sofferente la Venier mostrando il momento in cui la conduttrice annunciava a gennaio di essere in dolce attesa, il suo pancione che cresceva e poi quel momento che le legava ancora di più.

“Grazie alla madrina del cuore Mara Venier per questo filmato che mi ha fatto commuovere oggi, sempre straordinaria: grazie Mara per questa bellissima sorpresa che ho visto nella tua Domenica In di successo con la nostra Carlotta tra le braccia… sei speciale. Non è da tutti i giorni emozionarsi così!” il post di Eleonora che si augura che il giorno del battesimo non ci saranno ancora le paure che viviamo oggi e che ci potranno essere gli abbracci e niente mascherine.

Intanto, zia Mara è a riposo con l’ingessatura dopo la frattura al piede per una brutta caduta dalle scale.