Frattura al piede per Mara Venier che mostra le foto col gesso

Mara Venier non ha fatto attendere il suo pubblico e ha già mostrato sui social la gamba ingessata, perché come le avevano anticipato ha una frattura al piede. Due foto su Instagram, una scattata dalla Venier e l’altra da sua figlia Elisabetta. Non è l’anno migliore per la conduttrice di Domenica In che sembra sottoposta a continui stress, dopo le puntate su Rai 1 in piena pandemia adesso che la paura per il Covid -19 iniziava un po’ a svanire è capitato un brutto infortunio. Una brutta caduta dalle scale questa mattina ma Mara Venier nonostante il dolore fortissimo è arrivata agli studi Rai. Non poteva camminare ma non aveva tempo per andare in ospedale, un veloce controllo e il piede fermo in una fasciatura, così la conduttrice veneta ha condotto tutta la puntata. Chi avrebbe potuto prendere il suo posto a Domenica In in un momento così delicato? Nessuno, si è fatta forza e ha sorriso per poi chiudere con le lacrime mentre ringraziava tutti, la sua squadra che l’aveva subito accolta sostenendola anche fisicamente.

MARA VENIER MOSTRA A TUTTI IL PIEDE INGESSATO

Distesa sul letto di casa, la gamba sollevata, ingessata, Mara Venier scrive: “Una bella frattura al piede… olè”. Era piena di pacchetti e di fretta questa mattina mentre era sulle scale di casa, non sa come sia accaduto ma in un attimo si è trovata a terra, un colpo alla testa e il piede rotto.

Merita tutti i complimenti possibili, il dolore doveva essere terribile mentre passava da un collegamento a un ospite della sua Domenica In. Ha stretto i denti e chissà se domenica prossima sarà presente nel suo studio. Anche sua figlia, Elisabetta Ferracini, ha mostrato il piede e la gamba bloccati. Forza Mara, passerà anche questa!