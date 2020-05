Lacrime per Mara Venier che chiude Domenica In stringendo i denti dal dolore (Foto)

Nonostante il dolore dopo la caduta Mara Venier ha continuato la sua Domenica In portando anche oggi a termine il suo compito (foto). Forse un piede rotto per la conduttrice, una frattura che durante la trasmissione tra un ospite e l’altro in collegamento non le faceva muovere tutta la gamba. Un ematoma, il gonfiore e solo una fasciatura per Mara Venier che ha stretto i denti fino alla fine sopportando il dolore, continuando a sorridere anche con un gran mal di testa. Cadendo dalle scale questa mattina la conduttrice ha battuto anche la testa, si è ripresa subito ma non aveva il tempo di andare in ospedale per un controllo. L’ha visitata il medico e il suo ortopedico l’attendeva in clinica subito dopo la fine di Domenica In. Ha tentato di scherzare, ironizzare e ha proseguito ma quando è arrivato il collegamento con l’ultimo ospite non ha retto, le lacrime sono arrivate. Pierluigi Diaco le ha chiesto più volte come si sentisse riferendo al pubblico che in privato i collaboratori gli avevano già detto che il dolore di Mara Venier era forte.

E’ STATA UNA PUNTATA DIFFICILE PER MARA VENIER

Dopi l’intervista e l’omaggio a Giovanna Botteri l’emozione era già evidente per la padrona di casa che poco prima di chiudere la puntata ha voluto ringraziare la sua squadra. Nel farlo le lacrime sono state più forti di lei. Ha confidato a tutti che quando è arrivata negli studi di Domenica In questa mattina non camminava, l’hanno aiutata in ogni modo.

Un grazie anche al direttore di Rai 1 Stefano Coletta ma è ai suoi più stretti collaboratori che la Venier deve dire grazie. Un applauso spontaneo di tutti i presenti, autori, tecnici, ha abbracciato Mara che si è fatta forza confessando che secondo lei c’è una frattura al piede, ammettendo che il dolore è fortissimo. Domani dovrebbe essere la prima ospite di Diaco nel suo ritorno alle 14:00 con Io e Te. Sono amici, Pierluigi le ha chiesto di non essere generosa, di curarsi, di stare bene. La puntata si chiude con il solito arrivederci, Mara non ha più forze e pensa a domenica prossima sperando che sarà al suo posto, come sempre.