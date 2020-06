I vip con le mascherine, ognuno sceglie il proprio stile (Foto)

Alcuni vip con la mascherina ne approfittano per non essere riconosciuti e girare indisturbati per strada come non hanno mai potuto fare prima e tanti altri scelgono le più divertenti o quelle personalizzate, di un brand o di un altro (foto). Le mascherine le dobbiamo indossare tutti, di consigli ne abbiamo ascoltati tantissimi e siamo adesso in grado di provvedere. Quale mascherina scegliere, quando cambiarla, quando buttarla via e come. Se dobbiamo portare le mascherine per un lungo periodo rendiamo tutto un po’ meno triste come fanno i vip, anche se non è necessario acquistare quelle costose perché griffate, semplicemente colorate ma perfette innanzitutto per proteggere noi e gli altri. Sui social tutte una dopo l’altra stanno mostrando la mascherina, o il brand scelto, il nero sembra il colore preferito ma sono in arrivo la bella stagione e il caldo.

I VIP METTONO DA PARTE LE MASCHERINE CHIRURGICHE, OGNUNO SCEGLIE LA SUA

La mascherina nera è la più richiesta, perfetta per tutti e la scelgono Ambra Angiolini, Malika Ayane, Laura Pausini e suo marito Marco Carta e tanti altri. Rocio Munoz Morales sceglie la firma di Ermanno Scervino mentre per Caterina Balivo diventa un vero accessorio, un modo per portare allegria e paillettes. Cristina Chiabotto punta sui fiorellini, una stampa delicata. Mascherina scura anche per Elisabetta Gregoraci e Cristina Chiabotto. Più aggressive le scelte di Giulia Salemi e Cecilia Capriotti.

Rosa Perrotta non rinuncia al rossetto sulla mascherina mentre Cecilia Rodriguez e Ignaizo Moser hanno scelto il brand che riproduce la parte del volto che la mascherina copre. Non è più solo un modo per proteggerci dal virus ma anche un accessorio che ci farà compagnia a lungo. Fate attenzione però che la protezione sia reale.

