Oroscopo Paolo Fox luglio 2020 Leone: voglia d’amare e buone stelle

Come andrà questo mese di luglio per tutti i nati sotto il segno del leone in amore, lavoro e in salute? A svelare che periodo sarà è l’oroscopo di Paolo Fox 2020. Cosa ci dice? Che in amore le stelle promettono molto bene, sarà un momento decisamente interessante dal punto di vista dei sentimenti. Anche per quanto riguarda il lavoro è tutto molto positivo e i desideri personali sono realizzabili. Buone risorse per la salute. Ma per capire come andrà nel dettaglio il mese di luglio per tutti i nati sotto il segno del leone continuate pure a leggere cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox 2020.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di luglio 2020 per tutti i nati sotto il segno del leone: ecco come andrà in amore, lavoro e salute

Amore – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020 le stelle del mese di luglio promettono qualcosa di più per i nati sotto il segno del leone. Venere è in transito e questo è sicuramente molto interessante ma verso i primi giorni di settembre sarà proprio nel segno e dunque raggiungerà il picco massimo. La voglia di amare dei leone è davvero tanta ma bisogna fare attenzione e fare le scelte giuste. Se si vive una storia importante da un po’ di tempo o si frequenta da molto il partner giusto, questo è un periodo perfetto per iniziare a fare delle scelte anche importanti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se poi in questo mese ci fosse una separazione, la cosa non sarebbe del tutto negativa anzi, al contrario, potrebbe aprire nuovi portoni di speranza. Le giornate più intriganti per i nati sotto il segno del leone saranno quelle attorno al 22 del mese.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Leone in coppia, segni sì e segni no: come sarà l’amore secondo le stelle.

Lavoro – Come già anticipato, anche sul fronte del lavoro, il periodo è decisamente buono ed interessante. Il Sole sarà in transito sino a giorno 22. Mercurio lo sarà dal 5 al 20 del mese, mentre anche Marte sarà in aspetto molto buono. L’oroscopo per i nati sotto il segno del leone è quindi positivo. Ma spetta comunque ad ognuno fare i passi giusti e i desideri personali avranno il loro peso. Il consiglio è quello di non scoraggiarsi, in particolar modo se questi obiettivi sono realizzabili. Bisogna anche aggiungere che i prossimi mesi saranno importanti. Chi lavora come dipendente potrebbe ricevere delle belle notizie, magari un aumento. Se l’azienda presso cui si lavora si trova in un momento di crisi forse si sta pensando ad intraprendere una nuova strada, dare il via ad un progetto personale. E’ il periodo giusto per farlo ma bisogna ricordare sempre di mettere da parte qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox leone da DiPiù, oroscopo leone: dalla salute alla vita di coppia.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di luglio 2020 questo sarà un mese di risorse. I nati sotto il segno del leone potrebbero decidere di cambiare vita soprattutto se non arrivano delle novità. Bisogna comunque cercare di capire il problema di fondo. Marte sarà dalla vostra e soprattutto aiuterà per quanto riguarda il recupero psicofisico.