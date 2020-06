Oroscopo Paolo Fox luglio 2020 Sagittario: periodo interessante soprattutto per il lavoro

Che tipo di mese sarà quello di luglio per tutti i nati sotto il segno del sagittario? A svelarlo è come sempre l’oroscopo di Paolo Fox 2020 che ci spiega nel dettaglio come sarà questo periodo in amore, lavoro e salute. In amore, Venere è in opposizione e questa sarà per cui una fase un po’ delicata e con una certa confusione a livello sentimentale. Nel lavoro, ci saranno più occasioni anche nel mese di agosto e così via anche per il periodo di settembre. Per la salute e il benessere buone notizie per i sagittario perché vivranno un momento caratterizzato da tanta energia. Per scoprire come sarà, nel dettaglio, il mese di luglio per i nati sotto il segno del sagittario continuate pure a leggere.

L’oroscopo di Paolo Fox per luglio 2020 per tutti i Sagittario: ecco come andrà il mese in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Come abbiamo già anticipato, in questo mese di luglio 2020 i nati sotto il segno del sagittario vivranno una fase delicata in fatto di amore. Venere, infatti, è in opposizione e la confusione quindi non manca. Il consiglio di Paolo Fox è quello di non annoiarsi in coppia, soprattutto se si sta insieme da molto tempo. Per le coppie che invece sono nate da poco tempo potrebbe esserci qualche problema da affrontare. Secondo l’oroscopo in questo periodo potrebbero scoppiare delle relazioni extraconiugali e non saranno per nulla facili da gestire, anzi. Questo complicherà ancora di più quelle coppie che già devono affrontare altri problemi oppure un momento di crisi. Chi è single può pensare di iniziare a fare nuove conoscenze, nuovi incontri. Sarà un periodo un po’ agitato, insomma, sul fronte dei sentimenti e quindi bisogna fare attenzione alle scelte, alle decisioni, in vista di un periodo migliore in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Sagittario in coppia: i segni sì e i segni no, con chi funziona l’amore?

Lavoro – Per i nati sotto il segno del sagittario c’è la fine dell’opposizione di Venere che porta finalmente delle novità interessanti per quanto riguarda il lavoro. Niente più tensioni. Pure ad agosto, i nati sotto questo segno zodiacale saranno molto impegnati a livello professionale. In questo periodo, infatti, potrebbero arrivare importanti occasioni magari pure per il futuro. In generale, secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020 sarà un mese interessante con possibilità riprendersi pure qualche rivincita. Attenzione però alla fine del mese perché lo stress potrebbe portare a farvi vivere qualche giornata no. Fondamentale sarà evitare quelle discussioni che non hanno molta importanza.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Sagittario: arrivano buone opportunità.

Salute – Per i nati sotto il segno del sagittario quello di luglio sarà un mese ricco di buona energia ma bisogna dire che sarà concentrata soprattutto verso la fine del mese, da giorno 22 ad essere più precisi. Stessa cosa vale per le cure, comprese quelle estetiche, che saranno favorite in particolar modo gli ultimi due giorni di luglio. C’è voglia di dare una svolta in fatto di look, ci si vuole sentire più affascinanti.