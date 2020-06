Oroscopo Paolo Fox luglio 2020 Pesci: capire cosa si vuole fare

Il mese di luglio è in arrivo ma come sarà in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto il segno dei pesci? A spiegarci come andrà questo mese della bella stagione del 2020 è, come sempre, l’oroscopo di Paolo Fox. In amore, partiamo subito da qui, si vogliono delle sicurezze, delle certezze, Sarà comunque l’ultimo mese con Venere in dissonanza. Nel lavoro, bisognerà iniziare a considerare quei progetti in vista dell’autunno in arrivo. Per la salute, pare proprio che alcune giornate saranno un po’ pesanti per i nati sotto questo segno zodiacale. Ma per scoprire come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo dei pesci per luglio 2020 secondo Paolo Fox continuate pure a leggere quest’articolo.

Amore – Lo abbiamo detto, il mese di luglio sarà finalmente l’ultimo con Venere in dissonanza per i nati sotto il segno dei pesci. Certo è che c’è tanta voglia di avere più delle certezze in amore, nella coppia. Dal mese prossimo, comunque, sarà tutto un po’ più semplice sul fronte dei sentimenti. Per tutte quelle coppie che stanno insieme ancora da poco tempo, l’oroscopo non è ancora dei migliori secondo Paolo Fox. Chi vive queste relazioni amorose nate da poco, deve iniziare a farsi delle domande. Si sta cercando l’amore? O si sta perdendo del tempo anche se in maniera inconsapevole? Se invece si è sposati già da tanti anni, il desiderio dei nati sotto il segno dei pesci è quello di ricevere più coccole e attenzioni da parte del partner che, al contrario, sembrerà in disappunto. Se si hanno dei problemi sul lavoro bisognare fare attenzione a non scaricare tutto sulla coppia.

Lavoro – Più si va avanti e più i nati sotto il segno dei pesci potranno riuscire a completare un’impresa. Bisogna quindi già pensare ai nuovi progetti in vista dell’autunno prossimo. Per chi ha iniziato una nuova vita a livello lavorativo avrà delle soddisfazioni perché sarà un vero successo. L’oroscopo è molto buono anche per chi, proprio a causa della sua professione, ha dovuto affrontare dei grandi cambiamenti come per esempio un trasferimento. Interessanti notizie anche per chi ha deciso di aprire un’attività in proprio. Saranno favorite pure le compravendite in questo periodo. Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox per i pesci è quello di iniziare a capire che cosa si vuole fare, le proprie potenzialità.

Salute – Vi abbiamo già anticipato che nel mese di luglio ci saranno delle giornate un po’ pesanti. In questo periodo bisognerà fare dell’attenzione particolare soprattutto alle giornate del 17 e del 18 del mese. Potrebbero esserci distrazioni in atto e questo, inevitabilmente, potrebbe causare vari problemi. Attenzione allo stress perché potrebbe portare dei disagi anche a livello fisico. Dopo il 19 sarà il periodo ottimale per iniziare le cure, le diete, le terapie in generale. Paolo Fox consiglia anche di cercare di alimentarsi in maniera più sana.