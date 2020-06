Elettra Lamborghini sempre più magra preoccupata per quel morso di ragno (Foto)

Elettra Lamborghini è sempre più magra, ai follower ha raccontato che non riesce a spiegarsi il perché del suo continuo dimagrimento ma poi si ricorda del morso di un ragno (foto). Sulla gamba ha dei segni ancora ben visibili. E’ il morso di un ragno olandese sul polpaccio. Possibile che il dimagrimento di Elettra Lamborghini e il morso del ragno siano collegati? Lei è preoccupata e fa preoccupare i suoi fan ma la spiegazione potrebbe essere molto più semplice. Elettra a settembre si sposa, sta preparando tutto per il suo matrimonio, ha già scelto la location, l’abito da sposa, ha assaggiato le pietanze e sta procedendo con Enzo Miccio a definire ogni cosa. Ha scelto di non rimandare il suo matrimonio con Afrojack nonostante la paura che il coronavirus possa bloccare di nuovo tutto. A molte sposine capita di dimagrire per lo stress prima delle nozze. La Lamborghini però non sembra convinta di questa spiegazione e spiega il motivo.

ELETTRA LAMBORGHINI E’ DIMAGRITA MOLTO IN QUESTE SETTIMANE

Ha raggiunto un peso che non vedeva da molto, confessa che erano dieci anni che non era così magra. La cantante ha poi aggiunto che due giorni prima era stata al ristorante e aveva mangiato anche il dolce e che la sera precedente ha mangiato anche il gelato. Risultato, continua a dimagrire. Fa quindi capire che non è a dieta e che quando è stressata in genere ingrassa.

Intanto, intorno al morso del ragno ci sono ancora il livido e due puntini. Elettra si mostra in intimo, fa notare che anche le mutandine le vanno ormai larghe. In effetti il dimagrimento è evidente, in quarantena era ben più formosa. “Ragazzi, cosa mi sta succedendo? Mai successo in vita mia!”.

Avrà di cero chiesto aiuto a un medico per capire come mai sta dimagrendo così tanto. Attendiamo notizie dalla sposina.

Elettra Lamborghini sempre più magra preoccupata per quel morso di ragno (Foto) ultima modifica: da