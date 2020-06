Lutto per Veronica Ciardi, in un post scrive il suo immenso dolore (Foto)

Un lutto gravissimo per Veronica Ciardi (foto) che oggi ha perso suo padre, un dolore che cerca di tirare fuori scrivendo ciò che prova sui social. Veronica Ciardi prova a gestire la sensazione più brutta che abbia mai provato, non sa cosa fare e chiede aiuto a suo padre che l’ha lasciata da poche ore. La 34enne che in tanti ricordano concorrente del Grande Fratello nel 2009 ha voluto ricordare il suo papà in un messaggio lunghissimo, parla con suo padre, pensa che sia tutto un po’ confuso, è il dolore a confonderla ma in realtà è tutto chiaro, purtroppo. Veronica Ciardi è diventata mamma lo scorso anno ed è felice accanto al calciatore Federico Bernardeschi, tutto questo lenirà col tempo il suo dolore che adesso è troppo forte.

VERONICA CIARDI L’ADDIO A SUO PADRE

“Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo – scrive Veronica dando la triste notizia della morte del padre – Sento l’anima contorcersi dentro al mio corpo e provo dolore. Voglio scrivere tutto questo forse un po’ per lasciare che fluisca, magari si attenua? Cosa si fa in questi casi? Si aspetta? Mi affido al tempo? Non lo so proprio. Quel che so è che questo viaggio ci deve insegnare qualcosa”. Ha scritto tutto ciò che le veniva dall’anima senza attendere. Oggi più che mai è consapevole che tutto prima o poi svanisce e che non conta altro che l’amore.

“Viviamo offuscati, ci crediamo immortali. In questa vita non lo siamo. Magari dopo lo saremo” e prosegue rivolgendosi al papà che ha appena perso: “Quindi è vero… dove c’è buio c’è anche la luce? Papo mi affido totalmente a te. In questo mio monologo abbastanza confuso (forse) credo e spero di aver lasciato fluire un po’. Ricordati che ho passato tutto il mio tempo ad emularti, ad amarti, a sognare come te, a parlare come te. Siamo stati un incastro d’amore potente e meraviglioso, un rapporto che non si può spiegare. Quindi adesso perfavore dammi la tua mano perché io non so come si fa”.

Era un legame speciale quello che li univa e lei promette che continuerà a girare il mondo come facevano insieme ma ha bisogno della sua mano. “Per sempre tua in ogni respiro”.

