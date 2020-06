Caterina Balivo prepara il gelato nella casa al mare e poi festeggia per la sua squadra (Foto)

Doppia vittoria ieri sera per Caterina Balivo che non solo ha gustato il suo gelato preparato in casa ma ha anche festeggiato la vittoria del Napoli (foto). La conduttrice, che ha scelto di restare per un po’ senza tv in attesa di proposte migliori, si sta dedicando di più a se stessa e alla sua famiglia, ha molto più tempo a disposizione e impara magari anche a cucinare. Niente di così elaborato ma c’è tanta buona volontà e Caterina Balivo suggerisce anche la ricetta del gelato alla fragola. “Cosa ci inventiamo questo pomeriggio? Facciamo il gelato con l’aiuto di Cora”. Il gusto scelto è quello alla fragola e con l’aiuto della gelatiera che le è stata regalata qualche anno fa a Detto Fatto il risultato sembra davvero ottimo, nonostante tutte le difficoltà.

CATERINA BALIVO SUGGERISCE LA RICETTA PER FARE IL GELATO ALLA FRAGOLA

Una piccola gelatiera che la Balivo ha usato per la prima volta ed ecco pronto il dessert per la cena. Tutti soddisfatti ma il problema per lei sono le calorie. Confessa che con Costy, la figlia di Guido Maria Brera, troverà un modo per fare un gelato meno calorico, con meno panna e meno zucchero.

Tante fragole fresche, Cora taglia il limone e gli ingredienti per 600 g di gelato alla fragola sono: 100 g di zucchero, 150 ml di latte, 150 ml di panna fresca, 100 g di fragole mature, il succo di mezzo limone. Ovviamente abbiamo bisogno della gelatiera, anche piccola e pratica come quella che utilizza Caterina. Ma dov’è in vacanza la conduttrice tv? Immaginiamo sia già a Capri e in attesa che suo figlio Guido Alberto finisca le sue lezioni con la didattica a distanza. Ancora pochi giorni e sarà vacanza vera per tutta la famiglia, che finalmente si è riunita.

