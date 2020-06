Antonella Clerici magrissima, quasi irriconoscibile nella sua ultima storia di Instagram (Foto)

Se guardiamo le foto del passato tutte sembriamo quasi irriconoscibili come Antonella Clerici che magrissima iniziava la sua carriera in tv (foto). Un breve video postato tra le storie di Instagram, ricordi che la Clerici adora condividere. Era il 1987 e Antonella era un’annunciatrice di Telereporter. Davvero è quasi irriconoscibile così magra, con i capelli ricci e il taglio che in quegli anni volevano tutte. A guardare adesso quel taglio di capelli sembra davvero assurdo che potesse piacere e avrà di certo sorriso Antonella Clerici guardando quelle immagini. Adora andare a pescare tra i ricordi foto e ogni tanto anche dei video; apre spesso quella scatola ovviamente orgogliosa dei tanti anni di carriera, dei suoi esordi. In tanti la ricordano come giornalista sportiva, da annunciatrice per Telereporter l’avranno vista in pochi e lei accontenta tutti. Sarà anche un modo per rispondere alle critiche?

ANTONELLA CLERICI RICORDA LA SUA CARRIERA

Un po’ alla volta in questi mesi Antonella Clerici ha mostrato tanto del suo passato in tv, non ha fatto di certo solo La prova del cuoco, quello è un suo grande successo. Ha iniziato da giovanissima e ha accumulato tutta l’esperienza che oggi le permette di potere creare un programma cucito su misura per lei.

Assurdo che volessero tenerla fuori dai palinsesti Rai ma Stefano Coletta è pronto a rivoluzionare tutto. Antonella avrà un nuovo spazio in tv e non ha certo tolto il posto a qualcuno. Non è lei a decidere i palinsesti, gli ascolti tv dicono tutto. Anche nella sua carriera ci sono stati vari flop e ogni volta si è sempre assunta la responsabilità di qualche errore, anche questo fa parte dell’esperienza.

La prova del cuoco si prepara alla sua ultima settimana in tv poi chiuderà per sempre, non può farle piacere, era una sua creatura.

