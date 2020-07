Oroscopo Paolo Fox agosto 2020 Bilancia: stimolare i rapporti, attenzione all’agitazione

Che mese sarà quello di agosto 2020 per i nati sotto il segno zodiacale della bilancia? A svelarcelo è come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, probabilmente c’è bisogno di avere più stimoli all’interno della coppia. Nel lavoro, le stelle sono favorevoli quindi si possono attendere delle notizie positive. Per la salute, potrebbe esserci della stanchezza e dell’agitazione generale da dover controllare. Per scoprire come andrà il mese di agosto, nel dettaglio, per i nati sotto il segno della bilancia continuate pure a leggere cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox 2020.

Amore – Se non è un momento di crisi, forse la coppia ha bisogno di maggiori stimoli. Potrebbe anche essere colpa della noia, della stabilità, bisognerebbe aiutarsi direttamente con il partner per superare i problemi della relazione. Per i single buone notizie perché il mese di agosto è un periodo molto interessante per quanto riguarda gli incontri. Nonostante questo bisogna fare la giusta attenzione alla persona che si frequenta e al tipo di relazione ‘part time’.

Lavoro – Per i nati sotto il segno della bilancia le stelle sono piuttosto buone in questo periodo. Se si è conclusa una collaborazione, un lavoro, non ci vorrà troppo per trovare una nuova occasione interessante. Finalmente si volta pagina dopo un periodo complicato e fatto di incertezze e preoccupazioni. Le buone notizie sono in arrivo così come anche le soddisfazioni e le gratificazioni. E’ comunque necessario impegnarsi e metterci la giusta determinazione per dimostrare quello che si sa fare davvero.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo mese di agosto potrebbe essere non semplice a livello di salute e benessere. In questo periodo non sarà esclusa una stanchezza generale e una buona dose di agitazione. Intorno al giorno 19 potrebbero arrivare delle occasioni importanti ed è necessario concentrarsi se si vogliono ottenere dei risultati. Lasciare da parte i malumori. Per fortuna, nella seconda parte di agosto tutto dovrebbe essere più sereno.