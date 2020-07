Le frasi più belle per fare gli auguri per la nascita

Un bimbo che viene al mondo porta sempre tanta gioia alla sua famiglia e a chi lo circonda. Spesso non sappiamo mai cosa scrivere in un messaggio di auguri per la nostra amica che è appena diventata mamma. Abbiamo paura di risultare un po’ banali, ripetitivi o forse noiosi. Sicuramente esistono tantissime frasi molto belle da poter utilizzare per fare gli auguri per la nascita di un bambino. Dalle più originali e creative fino alle più classiche ma sempre d’effetto. Senza dimenticare i versi di alcune meravigliose canzoni che sono perfette per fare un augurio speciale. In questo articolo vi dare qualche consiglio e vi riporteremo alcune delle frasi più belle che abbiamo trovato in giro per il web.

Certo è che spesso non basta un semplice messaggio su Whatsapp o su Facebook, soprattutto se il nostro rapporto con i neo genitori è molto particolare. Magari si tratta di amici di vecchia data, un fratello o una sorella e siete diventati zii! Il consiglio è senz’altro quello di abbinare delle frasi di auguri ad un regalo. Si può impacchettare un bel giochino, un utile body, una più semplice bavetta. Sono davvero tante le cose di cui un nascituro ha bisogno. Sicuramente è molto bello pure applicare un biglietto di auguri ad un mazzo di fiori o ad un palloncino ad elio colorato e personalizzato. Insomma la scelta spetta a voi. Adesso andiamo finalmente a scoprire alcune delle frasi più belle che potete utilizzare per fare gli auguri per la nascita di un bimbo o di una bimba!

Ecco le frasi più belle per fare degli auguri speciali per la nascita di un bambino

Non so chi sia più fortunato… Voi per avere un nuovo piccolo neonato o il vostro bimbo per avere voi come genitori.

Avete fatto un autentico capolavoro. Congratulazioni ai due artisti e alla loro piccola grande opera d’arte.

Bimbi che nascono, nuovi semi alla vita, che vanno piantati in un buon terreno affinché possano fare forti radici. Congratulazioni per il lieto evento.

Auguri a voi. Possa il vostro piccolo restare per sempre l’immagine più vera, bella e concreta del vostro amore.

La nascita di un figlio segna l’alba di una nuova vita… A proposito, abituatevi a vedere l’alba ogni giorno nei mesi a venire.

Per fortuna assomigli a tua madre, per fortuna sei tutto tua madre. (Tutto tua madre – J Ax)

Tu sei al primo posto in questa vita che mi sembra nuova, prima di ogni cosa. (Prima di ogni cosa – Fedez)

Tu, che hai dato alla mia vita il suono del tuo nome. Tu, hai trasformato tutto il resto in uno sfondo. Tu, della mia esistenza sei l’essenza. (Immagini che lasciano il segno – Tiromancino)