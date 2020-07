Oroscopo Paolo Fox agosto 2020 Pesci: successo e idee chiare

Come sarà il mese di agosto 2020 per chi è nato sotto il segno dei pesci? Ce lo dice come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che spiega molto bene come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, si possono superare finalmente crisi di coppia e momenti no senza escludere nuovi rapporti. Nel lavoro, ci saranno idee e iniziative interessanti che potrebbero portare anche al successo. Per la salute le energie saranno molto positive. Ma allora andiamo a vedere come sarà nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox di agosto 2020 per i nati sotto il segno dei pesci.

L’oroscopo di Paolo Fox per i Pesci per il mese di agosto 2020: ecco come andrà in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno

Amore – Le stelle aiutano i sentimenti e in questo periodo non sarà difficile superare le crisi di coppia. Chi si è separato può sperare in una nuova persona speciale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei pesci devono comunque mettere in chiaro i sentimenti personali per evitare problemi e disagi in un rapporto. Bisogna evitare discussioni ma soprattutto paragoni con quello che è stato, magari dopo una separazione con un’altra persona. In questo periodo potrebbero comunque esserci dei nuovi incontri a portare buon umore ed emozioni positive.

Lavoro – Idee interessanti e successo in arrivo in questo mese di agosto. I primi giorni non saranno semplici ma poi bisogna farsi sicuramente valere. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox le scelte da fare sono importanti. Bisogna invece evitare inutili discussioni, a maggior ragione se tutto sta andando per il verso giusto. I giorni favorevoli saranno gli ultimi tre di agosto.

Salute – Se avete affrontato un periodo un po’ complicato potete stare tranquilli perché in questo mese potrete finalmente recuperare. Paolo Fox parla sia di recupero fisico che di recupero energetico nel suo oroscopo 2020 per tutti i nati sotto il segno dei pesci. Attenzione al nervosismo che potrebbe farsi sentire dopo il 20 di agosto.