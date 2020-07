Perché regalando un fiore non si sbaglia mai

I fiori sono un grande classico in tutte le occasioni. Spesso sentiamo dire alle donne che non amano ricevere dei fiori, che si tratta di un gesto banale e scontato ma in realtà, ogni donna si emoziona o si imbarazza quando apre la porta e vede spuntare un mazzo di fiori. E’ anche vero che per stupire una donna occorre non essere mai banali. Ed è per questo che spesso è meglio donare un fiore o un mazzo di fiori quando meno lo si aspetta. Oggi del resto farlo, con consegne a domicilio e siti di fiori on line che permettono di realizzare ogni desiderio, è facilissimo. Acquistare on line un mazzo di fiori, un bouquet, è davvero semplice, come sarà semplice stupire la donna che si ama ma non solo. Un mazzo di fiori può essere perfetto per una mamma che sta lontano e festeggia il suo compleanno senza poter avere al suo fianco i figli che tanto ama. I fiori sono perfetti per chi festeggia un traguardo importante: un bouquet di fiori è quello che ci si aspetta per una promozione. E perché non festeggiare con un mazzo di fiori anche una laurea , un esame, un giorno speciale. Ma non solo, on line è possibile, grazie ai negozi che permettono di effettuare ordini sul web, comprare qualsiasi genere di fiore o pianta anche per altre occasioni. Pensiamo ad esempio a una nascita. Omaggiare una neo mamma con un mazzo di fiori per farla sentire speciale, è sicuramente una bella idea.

REGALANDO UN FIORE NON SI SBAGLIA MAI

E se non riusciamo proprio a scegliere quale sia la migliore soluzione per il nostro regalo floreale possiamo sempre affidarci a chi dei fiori conosce ogni dettaglio e sfaccettatura. Per questo possiamo comprare on line dei fiori da regalare, come i fiori di Flora, sicuramente perfetti per ogni occasione. Nel giorno di San Valentino, con dei bouquet a tema love; nel giorno della festa della donna, quando di mimose e fiori c’è sempre un grande bisogno. Ma anche in ogni altra occasione, dal compleanno a un battesimo , passando per una festa come la pensione. Con i fiori non si sbaglia mai.

COMPRARE FIORI ON LINE PER CONSEGNE PUNTUALI

Sarà possibile consegnare dei fiori freschi che non deluderanno la persona che li riceve. Mandare i fiori in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Consegnare in tempi brevi e sicuri senza fallire nel vostro intento: quello di dire qualcosa di speciale con un fiore.

E se avete ancora dubbi nella scelta di un fiore ricordate: “Un fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto è una di quelle cose che non hanno un inizio o una fine. (Paul Claudel)

NON SOLO FIORI: ACQUISTARE ON LINE UNA PIANTA E’ POSSIBILE

Non solo fiori in ogni caso: sui siti on line come quello in cui si possono comprare i bellissimi fiori di Flora, è anche possibile acquistare delle piante che raccontano qualcosa di noi, o della persona che sta per ricevere il dono. Una orchidea bianca, un albero della pace come un ulivo o un giglio. Quando scegliete cosa regalare, oltre al gusto della persona alla quale state facendo questo dono, tenete anche in considerazione il luogo in cui la pianta dovrà vivere. E se avete dei dubbi, prima dell’acquisto, informatevi bene. Non in tutti i posti c’è lo stesso clima e la vita di una pianta è chiaramente influenzata anche da questo.