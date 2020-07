Il marito di Carolina di Monaco ricoverato in un ospedale psichiatrico? (Foto)

Sembra non esserci pace per Carolina Monaco: il marito sarebbe ricoverato in un ospedale psichiatrico in seguito a uno scontro con la polizia (foto). Cosa è accaduto e se la notizia sia reale non è ancora chiaro ma sembra che Ernst di Hannover si trovi in una clinica austriaca e che abbia aggredito dei poliziotti. Non è tutto perché sembra che la polizia sia intervenuta dopo una sua chiamata, chiedeva aiuto per un tentato omicidio. Il tutto sarebbe accaduto mercoledì sera a Grunau, in Austria e a riportare la notizia sono alcuni quotidiani tedeschi. Il marito di Carolina di Monaco, in base a quanto riportato da Focus, giornale tedesco, si trovava nel suo cottage, era circa l’una di notte quando ha telefonato alla polizia locale dichiarando che qualcuno voleva ucciderlo. I poliziotti che sono subito intervenuti sul luogo hanno trovato due persone ma non Hannover.

ERNST DI HANNOVER RINTRACCIATO NEL PADIGLIONE DI CACCIA DELLA SUA TENUTA

Gli agenti lo hanno cercato nella sua tenuta e lo hanno trovato nel padiglione di caccia. A quel punto lui avrebbe reagito in modo violento tentando di allontanarli. I poliziotti lo avrebbero bloccato a terra e a sua volta il marito della principessa di Monaco avrebbe tirato fuori un coltello di 30 centimetri minacciando gli agenti.

Non è tutto perché sembra che Hannover avrebbe anche colpito al volto uno degli agenti causandogli delle ferite. Di seguito è stato fermato con le accuse di minacce, lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale.

Adesso si troverebbe nella clinica Vocklabruck ma la versione del marito di Carolina di Monaco sarebbe diversa.

Ha raccontato di un attacco di ipoglicemia e la richiesta di aiuto al pronto soccorso ma si è presentata la polizia che lo avrebbe aggredito senza motivo. “Probabilmente mi sono difeso, ero sorpreso dalla loro arroganza. Mi hanno ammanettato, tirato giù i pantaloni e trascinato per la stanza. Un poliziotto mi ha colpito al volto, credo fossero ubriachi o comunque lo sembravano”. Hannover minaccia di denunciare la polizia austriaca e avrebbe mostrato ai fotografi le sue ferite.

