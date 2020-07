Gli auguri della principessa Eugenie a Beatrice sono social e anche informali (FOTO)

Al momento le foto del matrimonio di Beatrice di York sono sono quelle ufficiali che sono state postate dalla famiglia reale. Ma dall’account instagram di Eugenie, arriva anche un dolcissimo e simpatico messaggio per sua sorella Beatrice. Ha sfidato anche il venerdì 17 la principessa, decidendo di sposarsi proprio in questo giorno. Dopo aver rimandato il royal wedding, a causa del coronavirus, ha scelto di coronare comunque il suo sogno d’amore e lo ha fatto con una cerimonia con pochi intimi. Abbiamo visto per ora, solo le foto che mostrano la principessa al fianco di suo marito, sotto lo sguardo attento della regina Elisabetta e del principe Filippo. Ma non abbiamo visto altri scatti, anche se sappiamo che sia Sarah Ferguson che il principe Andrea erano presenti al matrimonio di Beatrice ed Edoardo.

Nessuna foto al momento di William e Kate, che potrebbero aver partecipato al matrimonio anche se la lista degli invitati resta top secret. Ma adesso ci sono le dolcissime parole di Eugenie per sua sorella Beatrice!

Il messaggio di Eugenie per sua sorella Beatrice: