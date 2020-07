Bebè in arrivo: Beatrice di York è incinta e si attende l’annuncio della principessa (Foto)

Per ogni royal wedding che si rispetti c’è la notizia della dolce attesa e adesso è Beatrice di York incinta e il gossip che non poteva mancare (foto). E’ stato un fine settimana speciale per la principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi, la coppia si è unita in matrimonio, in gran segreto, alla presenza di 20 invitati, forse anche meno. Tra questi c’erano ovviamente la Regina Elisabetta e suo marito, non si sa altro se non che la principessa Beatrice potrebbe presto diventare mamma. Intanto, da due anni attendiamo che anche sua sorella Eugenie dia alla luce il figlio che i bookmakers inglesi hanno annunciato subito dopo le nozze, forse anche prima. La verità è che questa volta la royal family ha battuto tutti riuscendo a celebrare il matrimonio di Beatrice ed Edoardo lontano da occhi indiscreti. Solo dopo il sì tutti hanno saputo delle nozze e ad annunciarlo è stata la famiglia reale sui social. Tutto questo perché Beatrice di York è in dolce attesa?

TUTTI PRONTI PER L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA DI BEATRICE DI YORK

Facile immaginare che se gli sposi non hanno voluto attendere che cessasse il pericolo coronavirus è perché aspettano un figlio. La realtà potrebbe invece essere che in questo modo la sposa ha protetto la sua famiglia e si è fatta accompagnare all’altare da suo padre, il principe Andrea. Non avrebbe potuto farlo se ci fosse stata anche una sola telecamera.

Mentre impazzano le voci sulla presunta gravidanza le scommesse come sempre si sommano e per gli inglesi l’annuncio avverrà entro il 2020. A questo punto ci chiediamo quale delle due sorelle diventerà per prima mamma.

Non ci resta che attendere e potranno farlo anche Eugenie e Beatrice, con tutta calma, anche perché non c’è più in giro il pericolo che Meghan Markle tolga loro spazio.