Letizia Ortiz indossa una tuta floreale, il look comodo che conquista (Foto)

Un tour reale nelle comunità spagnole e Letizia Ortiz in tuta floreale ha optato per un look informale che ha stupito tutti (foto). Un vero incanto la regina di Spagna con i suoi outfit, soprattutto d’estate. Riesce quasi sempre a coniugare eleganza e comodità e d’estate è davvero importante, anche per i reali. Letizia di Spagna ha accompagnato suo marito Felipe tra le comunità più colpite dall’emergenza sanitaria; sono ormai quasi al termine del loro impegno e tra un vestito e l’altro lei ha scelto anche una tuta. Non una tuta sportiva ovviamente ma una jumpsuit con stampa a fioti su un fondo blu. Come fa spesso ha abbonato le sue adorate scarpe estive le espadrillas, anche queste blu scuro.

LETIZIA ORTIZ D’ESTATE LASCIA I TACCHI PER LE ESPADRILLAS

Letizia Ortiz adora le scarpe con il tacco alto, non solo perché slanciano la figura ma anche perché re Felipe di Spagna è davvero molto alto. In estate però di giorno è difficile vederla con le décolleté ai piedi, preferisce le zeppe, le preferiamo un po’ tutte con il caldo e con i piedi che magari possono gonfiarsi.

In visita a Cantabria, nel porto di Santona la regina di Spagna Letizia Ortiz è ancora una volta regina di stile. Merito di certo anche della sua forma fisica ma non c’è dubbio che abbia buon gusto e che riesca sempre a fare la scelta giusta in base alle varie occasioni.

Questo è anche un periodo molto particolare, difficile per la famiglia reale spagnola in seguito all’esilio volontario di Juan Carlos. Oggi più che mai tocca a Felipe e Letizia non deludere i sudditi e fare in modo che tutti dimentichino il passato. Non sarà difficile, gli spagnoli adorano la coppia.

