Benedetta Rossi dopo l’addio a Nuvola si prende una pausa: travolta sui social dall’affetto di chi la segue

Ieri sera Benedetta Rossi ha dato via social, una tristissima notizia. La foodblogger seguita da milioni di followers, ha da sempre con loro un legame molto stretto, viene considerata una di famiglia, per il suo essere semplice e alla mano. Ma forse non si aspettava tutto l’amore che ha ricevuto ieri dopo aver raccontato della morte di Nuvola. Oltre 80 mila commenti solo su Instagram al post in cui Benedetta Rossi parlava dell’addio al suo adorato cucciolone. La cuoca casalinga ha anche spiegato che ha bisogno di tempo per metabolizzare. E’ vero che lei e Marco sapevano che Nuvola non stava bene ma hanno vissuto con lei 17 anni della loro vita, e immaginare che non ci sia più, è certamente devastante.

Negli ultimi mesi, le storie di Benedetta sui social, soprattutto quelle del buongiorno, sono state caratterizzate dalla discesa dalle scale di suo marito Marco, con in braccio Nuvola, che non riusciva a muoversi bene. Benedetta, che ha sempre condiviso molto del suo privato, ha chiesto adesso a chi la segue, qualche giorno di tempo per stare da sola, con Marco; per affrontare questo lutto e poi poter di nuovo essere la Benedetta di un tempo.

E questa richiesta è stata accolta con grandissimo affetto da parte di chi la segue: da Facebook a Twitter passando per Instagram, i fans della Rossi hanno dimostrato di volerle davvero un grande bene.

Sono migliaia e migliaia i messaggi arrivati per Benedetta e per Nuvola.

PER BENEDETTA ROSSI TUTTO L’AFFETTO DI CHI LA SEGUE CON AMORE

Tra i messaggi ricevuti da Benedetta Rossi, anche quello di Antonella Clerici, che ricorderete, perse il suo Oliver e per lei fu devastante: “Come ti capisco… e’ stato come rivivere l’agonia del mio oliver❤️❤️❤️❤️vi abbraccio“.

Una followers scrive: “Non vi conosco di persona ma vi conosco attraverso i social e posso solo dire che Nuvola non poteva trovare famiglia migliore. Gli avete dato quello che si chiama vero amore. So quanto dolore si prova in questi momenti e so che non ci sono parole che possono confortare. Lui sarà sempre anche voi. Buon ponte Nuvola ❤️“. E un’altra: “Vi sono vicina e vi abbraccio forte ….le parole ora non servono e non ci sono ….tu e Marco vi darete la forza per superare questo momento . Abbiate la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era possibile fare per il vostro cucciolo ….. Di Nuvola ricorderò sempre la tenerezza e la dolcezza dei suoi occhioni e negli ultimi tempi la ricerca del vostro aiuto per affrontare le difficoltà che aveva . Anche Nuvola è stato fortunato perché ha incontrato due persone speciali come te e Marco . Ciao Nuvola .”

