Ana Laura Ribas prima e dopo il trucco, consiglia il make up alle over 40 (Foto)

Ana Laura Ribas prima e dopo il trucco mostra alle donne over 40 il make up giusto grazie a Mr Daniel (Foto). In un video tutti i passaggi del make up artist sulla 52enne che con il passare degli anni è sempre in gran forma e non ha certo paura di mostrarsi acqua e sapone. Tutti consigli per il trucco giusto li troviamo in un video pubblicato su YouTube. Si inizia dalla skin care che non deve mai mancare, bisogna sempre struccarsi prima di andare a dormire e sempre preparare la pelle al trucco. La pelle di Ana Laura Ribas è sempre e ancora perfetta, compatta, è proprio questo il suo segreto, ne ha avuto cura da piccola, ha sempre usato idratante e tonico. La pulizia del viso è sempre fondamentale. Mr Daniel spiega che non bisogna eccedere con i prodotti, strati sottili ma usati sempre. Il secondo passaggio è il trucco, si inizia dagli occhi.

ANA LAURA RIBAS IL MAKE PERFETTO PER LE DONNE DOPO I 40 ANNI

Ovvio che dopo una certa età la palpebra sia appesantita e ci siano delle piccole imperfezioni, quindi sì al colore ma bisogna sfumare tanto. Sì anche al mascara che allunga le ciglia e alle sopracciglia rimpolpate.

Gli zigomi alti sono il sogno di tutte le donne e la Ribas chiede consiglio all’esperto, come si applicano il bronzer o il blush? Si applicano con movimenti circolari, ovviamente con il pennello grande, così il viso appare più pieno. No all’illuminante che evidenzia le rughe.

Matita, lipstick e gloss sulle labbra sono necessari. Ana Laura Ribas è soddisfatta del trucco. Un make uo non troppo marcato e assolutamente non scuro. Attenzione alle sfumature, è il primo consiglio per nascondere i segni del tempo. Quindi, non facciamo un trucco troppo veloce, restiamo un po’ di tempo in più davanti allo specchio.

