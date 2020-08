Kate Middleton il suo nuovo abito Zara costa poco più di 10 euro in saldo (Foto)

Kate Middleton indossa un nuovo abito Zara che ha comprato con i saldi e l’ha pagato poco più di 10 euro (foto). Non c’è dubbio che Kate Middleton sarà la regina d’Inghilterra perfetta ma elegante, semplice, dolce e bellissima nel suo abito Zara ha rischiato di fare passare in secondo piano il contest fotografico Hold Still lanciato qualche mese fa e che in questi giorni ha visto la presentazione dei primi 100. Il vestito indossato per l’occasione è come sempre il marchio low cost più amato dalla duchessa di Cambridge e non solo da lei. La moglie del principe William è l’esempio perfetto che si può essere impeccabili senza dovere spendere tanti soldi. Certo da futura regina tutto è più semplice ma l’abito a stampa floreale con inserti in pizzo è quello necessario al bon ton richiesto e in più è stato realizzato per il 50% in viscosa e il resto con materiale naturale.

KATE MIDDLETON NELL’ULTIMO VIDEO INDOSSA UN ALTRO ABITO ZARA

E’ forse il prezzo più basso pagato dalla Middleton per un abito ma non era questo il dettaglio che la moglie del principe William voleva mettere in primo piano. Nonostante tutto l’attenzione al suo look è stata immediata e si è scoperto che l’abito Zara costa solo 11 euro, in saldo, insomma un vero affare che Kate non si è lasciata sfuggire.

La fascia elastica in vita lo rende adatto a molti fisici ma alla Middleton sta più o meno bene tutto. Inoltre, orecchini a cerchio, un make dai colori neutri, solo un timido lucido sulle labbra, capelli lisci e sorriso. In collegamento con la National Portrait di Londra il risultato perfetto, anche per Zara che in poche ore ha esaurito il capo pubblicizzato indirettamente dalla duchessa.