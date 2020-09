Valentina Vignali sconvolta dalle foto che lo skipper le ha scattato di nascosto denuncia tutto

E’ davvero squallido ciò che è accaduto a Valentina Vignali: lo skipper che ha scattato di nascosto a lei e a una sua amica foto di parte intime, foto rubate, foto che ha poi inviato sulle chat ad altre persone. Valentina Vignali sa che adesso quelle foto girano da una persona all’altra, sa che tutto questo potrebbe accadere a qualunque altra donna ed è già accaduto, per questo è decisa ad andare fino in fondo, a denunciare. La prima denuncia l’ha fatta sui social, ha messo in chiaro lei tutto prima di ogni altra persona. La Vignali ha già raccontato cosa è accaduto, come lei e il suo fidanzato in barca hanno scoperto che lo skipper l’aveva fotografata di nascosto. Tutto è iniziato con una vacanza che non è ancora finita e la bella giocatrice di basket non ha alcuna intenzione di farsi rovinare questi giorni con il fidanzato e gli amici a causa di una persona che non riesce nemmeno a definire.

VALENTINA VIGNALI DENUNCIA LO SKIPPER CHE LE HA SCATTATO FOTO DI NASCOSTO

Non si tratta di semplici foto rubate, ma di foto che mostrano parti intime, foto imbarazzanti, scatti che non sono di un paparazzo ma di un voyeur. Non si può ridere di queste cose, è capitato a una donna forte pronta a dire a tutti cosa le è accaduto ma pensate se fosse capito a una ragazzina, a una donna fragile, a chiunque.

La Vignali dopo la denuncia sui social è pronta a quella formale. Qualcuno l’ha già accusata di esporsi sempre troppo, da sola, sui social, ma lei non ci sta, non si può pensare una cosa del genere perché la differenza è nel consenso. E lei quel consenso a quelle foto non l’aveva di certo dato. Sono scatti fatti mentre lei e la sua amica riposavano, dormivano o prendevano il sole, sono scatti su dettagli intimi, sono foto imbarazzanti, squallide.

In un giro in barca alle Eolie avevano ingaggiato uno skipper, è lui che avrebbe scattato di nascosto le foto a Valentina, Ludovica e Giulia: “Dettagli di parti intime. Foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole”. A scoprire tutto è stato il suo fidanzato, ha notato l’uomo che da solo in disparte guardava con attenzione le foto sul suo cellulare, ha allungato la vista e ha visto qualcosa che l’ha messo in allarme. Alla richiesta di Valentina di mostrargli le foto in un primo momento ha negato e poi ha dovuto cedere. La Vignali ha reagito buttando il telefono in mare ma se che le sue foto girano tra una chat e l’altra. Andrà avanti, sia con la vacanza nella splendida Sicilia che con la denuncia.

