Come stanno Wanda Nara e i figli di Mauro Icardi? I risultati dei tamponi della famiglia

Dopo il risultato di Mauro Icardi positivo al Covid – 19 la preoccupazione per Wanda Nara è passata da lei ai suoi figli. La moglie del calciatore si è subito sottoposta al tampone e con lei i suoi figli, tutti e cinque. Il tempo di attendere l’esito, un sospiro di sollievo e poi la modella ha tranquillizzato tutti. Con un post dell’ultimo minuto Wanda Nara ha ringraziato tutti, i risultati sono tutti negativi, lei e i suoi figli non sono stati contagiati. L’ex giocatore nerazzurro è risultato positivo al coronavirus al ritorno dalle vacanze in Spagna. Non solo lui, anche altri giocatori del Psg hanno avuto lo stesso risultato, e tutti avevano trascorso qualche giorno insieme in piena allegria. Adesso sono tutti in isolamento ma per fortuna Wanda Nara e i bambini possono continuare a godersi gli ultimi giorni di sole.

WANDA NARA DOPO IL SILENZIO E LA RIFLESSIONE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO

Quando si è saputa la notizia del tampone positivo di Icardi sua moglie non ha potuto fare altro che mantenere un basso profilo per poi condividere una sua riflessione: “Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo”. Una colomba in segno di pace e la speranza di ricevere presto buone notizie.

Mauro Icardi, Keylor Navas, Paredes, Di Maria e Neymar sono tutti positivi, la famiglia di Icardi no e Wanda tira fuori la foto più adatta. Sono tutti e 7 in barca, stanchi ma felici dopo una giornata di sole, non è una foto di oggi, è ovvio, e lei scrive: “Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños ,nuestro estado es bueno, gracias por tanto amor y preocupación”, ovvero: “Stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo, come quello dei bambini, la nostra condizione è buona, grazie per tanto amore e premura ”.