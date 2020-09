Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020 Capricorno: quante cose da fare!

Come sarà questo mese di ottobre per tutti i nati sotto il segno del capricorno? Ce lo svela ovviamente l’oroscopo di Paolo Fox 2020 che analizza molto bene come andrà questo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno. In amore, gli ostacoli potrebbero essere superati e qualcuno potrebbe prendere delle decisioni. Nel lavoro, c’è sempre molta determinazione e difficilmente le cose potrebbero andare male. Per la salute potrebbe esserci un po’ di stress, forse gli impegni sono troppi. Ma andiamo a vedere come sarà nel dettaglio il mese di ottobre 2020 per i nati sotto il segno del capricorno secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox di ottobre 2020 per tutti i Capricorno

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – In questo mese di ottobre i nati sotto il segno del capricorno riusciranno a superare molti piccoli ostacoli in amore. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, saranno gli ultimi giorni quelli più importanti per quanto riguarda il fronte delle emozioni. Potrebbero pure arrivare delle notizie speciali. Molti amori saranno ricambiati. Tanti nati sotto questo segno zodiacale potranno affrontare questioni di tipo sentimentale magari con un ex partner. Questo potrebbe essere il momento perfetto per tutte quelle coppie che sognano le nozze oppure l’arrivo di un bambino.

Lavoro – I nati sotto il segno del capricorno sono sempre più ottimisti in campo professionale e pure nei confronti del futuro. Le gratificazioni non mancheranno soprattutto per chi inizierà un nuovo lavoro o aprirà una nuova attività. Interessanti stelle pure per i più giovani che si sono impegnati a fondo anche con lo studio. Bisognerà comunque cercare di tenere sotto controllo l’animo se un collaboratore o il capo stesso non fanno esattamente quello che devono. I giorni più intensi saranno il 12, il 13 e il 25 del mese.

Salute – Questo sarà un mese davvero intenso e pieno di cose da fare. E’ per questo motivo che in molti potrebbero accusare un po’ di stanchezza dovuta allo stress. Occhio a qualche problemino come bruciore di stomaco o irritazioni della cute. Non è il caso di faticare più del dovuto, potrebbe comportare, oltre ad un po’ di spossatezza, anche dell’agitazione e del nervosismo.