Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020 Pesci: i tanti impegni di lavoro porteranno alcuni disagi

Che mese sarà questo di ottobre per tutti i nati sotto il segno dei pesci? Ce lo spiega l’oroscopo di Paolo Fox 2020 che descrive anche come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, potrebbero esserci dei piccoli disagi da dover affrontare, qualcosa di legato al lavoro o al denaro. Per il lavoro, tornerà un po’ di ottimismo e gli ostacoli potranno essere superati senza grandi problemi. Per quanto riguarda la salute, sarà meglio stare tranquilli ed armarsi di tanta forza. Andiamo a scoprire, nel dettaglio, come sarà il mese di ottobre per i nati sotto il segno dei pesci secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020.

L’oroscopo di Paolo Fox 2020 del mese di ottobre per i Pesci: ecco come andrà in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Nelle relazioni potrebbero esserci alcuni problemini da affrontare forse perché l’aspetto professionale ruba un po’ troppo tempo. I nati sotto il segno dei pesci impegnati in un amore più nuovo potrebbero avere disagi dettati dal denaro oppure dalla casa. Andranno bene tutte quelle storie più occasionali ma in fondo non si tratta di relazioni importanti. I single in cerca della persona giusta non si sentiranno ancora così soddisfatti in fatto di nuovi incontri o forse, semplicemente, non sono pronti.

Lavoro – Ci saranno un po’ di timori generali ma nulla di preoccupante visto che saranno superati senza ulteriori problemi. Buone le stelle per chi fa un mestiere a contatto con le persone o per chi ha bisogno di qualche gratificazione. Per quanto riguarda i nuovi accordi e le novità, bisognerà attendere il 10 del mese dove dovrebbero arrivare delle notizie. Ad ottobre saranno comunque favoriti tutti i lavoratori autonomi. Alcuni nati sotto il segno dei pesci decideranno di lasciar perdere qualche idea più futile per concentrarsi su meno progetti. In questo modo sarà possibile lavorare meglio. Il 23 e il 24 del mese saranno invece delle giornate ottimali per discutere rispetto a delle nuove proposte.

Salute – Gli impegni di lavoro saranno tanti e per questo motivo bisognerà cercare di concentrare energie positive e forza. Nonostante ciò sarebbe decisamente più consigliabile agire con calma ed essere più tranquilli. Bisognerà fare poi una più particolare attenzione alle giornate del 13 e del 14 del mese perché potrebbero essere un po’ più difficili delle altre.