Caterina Balivo accompagna i figli a scuola e si commuove, poi mostra le sue foto alle elementari

Anche Caterina Balivo oggi ha accompagnato i suoi figli a scuola e non ha potuto fare a meno di commuoversi (foto). Alla conduttrice campana dispiace che i suoi bambini e gli altri debbano vivere un mondo meno spensierato invece di godersi solo il percorso scolastico. Purtroppo il Covid ha cambiato le vite di tutti e Caterina Balivo ha paragonato i suoi anni alle scuole elementari, alle medie, rispetto a quelli di oggi dei suoi piccoli Guido Alberto e Cora. E’ ciò che stanno vivendo tutti i genitori, per il primo giorno di scuola non c’è solo l’emozione di sempre ma ben altre preoccupazioni e dispiaceri. “Stamattina accompagnando i miei bambini mi sono commossa… mascherine, misurazione delle temperatura, disinfettante nello zaino e soli in banco…” scrive Caterina Balivo ma non mostra la foto con i suoi figli, mostra uno scatto di un bel po’ di anni fa.

CATERINA BALIVO DISPIACIUTA PER I SUOI FIGLI



“Un mondo diverso meno spensierato già alla loro età…” e si commuove anche per questo, poi ricorda i suoi anni a scuola, la sua amica del cuore, la compagna di banco: “Il mio primo ricordo delle elementari è legato al mitico fiocco giallo al grembiule, segno di grande lungimiranza della mia maestra e all’arrivo in terza elementare di Margareth, bella, bionda, riccia, altissima, che divenne la mia compagna di banco. Da allora non ci siamo più lasciate, lo è stata anche alle medie, poi ci siamo separate al liceo io al classico lei allo scientifico e per entrambe fu un piccolo dolore.

Il compagno di banco è fondamentale… i ragazzi stanno perdendo qualcosa di unico che spero possa tornare presto”. E’ questo quello a cui pensa la Balivo, a tutto ciò che i bambini e i ragazzi stanno perdendo.

“Pensate, io sono la sua testimone di nozze e questa estate per la prima volta siamo state in vacanza insieme con i nostri bambini. Abbiamo ricordato di quando in prima media stilavamo la classifica dei ragazzini più belli delle terze” e infatti ad agosto Caterina Balivo ha postato alcuni video e foto con Margherita ricordando un periodo della sua vita che ha voluto riabbracciare.

