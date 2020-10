Oroscopo Paolo Fox novembre 2020 Leone: un po’ di tensioni sul lavoro

Come sarà il mese di novembre 2020 per tutti i nati sotto il segno del leone? Lo scopriamo subito affidandoci all’oroscopo annuale di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo mese in amore, lavoro e salute. In amore, potrebbe esserci qualche discussione con il partner a causa del lavoro. Nel lavoro, la situazione sarà un po’ complicata e alcuni dovranno fare delle scelte precise. In salute, ci saranno momenti difficili ma tutto potrà trovare una giusta soluzione. Andiamo adesso a vedere come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo dei nati sotto il segno del leone per novembre 2020 secondo Paolo Fox.

Amore – Alcune tensioni sul lavoro potrebbero facilmente avere delle conseguenze nel rapporto di coppia con il partner. Nelle relazioni amorose sarebbe sempre meglio cercare di non portare i problemi professionali a casa. Cercare quindi di separare lavoro e amore trovando un giusto equilibrio. Sarà davvero importante evitare ogni tipo di discussione per non incorrere in ulteriori problemi. Questo soprattutto se il partner non riesce a comprendere a pieno i disagi di questo periodo poco entusiasmante. Per le nuove relazioni ci sarà qualche incertezza generale ma in fondo è normale. Chi è impegnato da tanto tempo in un rapporto con una persona si ritroverà ad affrontare alcune complicazioni. Trovare una soluzione non sarà impossibile ma sicuramente nemmeno così semplice.

Lavoro – Qualche nato sotto il segno del leone vorrebbe qualche novità professionale mentre qualcun altro si ritroverà a dover prendere delle decisioni piuttosto importanti riguardo alla propria carriera. Sicuramente questo mese non è quello giusto per fare degli investimenti quindi occhi aperti. Nemmeno l’umore sarà al massimo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox l’agitazione potrebbe aumentare soprattutto se si pensa che il proprio lavoro non faccia al proprio caso. Nonostante ciò ci sarà abbastanza determinazione per affrontare tutto, basta volerlo insomma. Sarà però importante cercare di agire con calma e tranquillità. La fretta non aiuta mai.

Salute – Non sarà un mese semplice quello di novembre 2020, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo periodo, gli ultimi giorni. Ci sono alcuni disagi che non permetteranno dei giorni troppo tranquilli. Tutto sarà comunque superabile. Sarà meglio non esagerare nei giorni che vanno dal 27 al 30 del mese, così come consiglia anche Paolo Fox nel suo oroscopo. Attenzione ai troppi impegni.