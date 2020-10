E’ morta Suor Stella, il triste annuncio di Andrea Mainardi: diavolo e acqua santa

Suor Stella è volata in cielo, è morta la suora che in passato abbiamo visto tante volte con Andrea Mainardi nelle cucine della Prova del cuoco. E’ lo chef a dare il triste annuncio sui social dimostrando ancora una volta la sua sensibilità e quanto bella fosse la sua amica speciale. Suor Stella resta l’indimenticabile icona che in cucina portava la semplicità dei piatti, il cucinare con poco, ma con le parole aveva tanto da dire. C’era sempre una sua raccomandazione per i giovani, per il pubblico che la seguiva a La prova del cuoco e c’erano anche i consigli per Andrea Mainardi. Erano legati e non si erano persi nonostante la tv e la vita li aveva divisi. Mainardi nel suo post racconta infatti che suor Stella gli aveva scritto per la perdita del suo papà.

ANDREA MAINARDI SALUTA PER SEMPRE SUOR STELLA

“Immensa Suor Stella…” scrive Andrea sul suo profilo Instagram e racconta: “Mi avevi scritto poco tempo fa per il mio papà, e adesso sono io che scrivo a te”. Pochi mesi fa un grande dolore nella vita dello chef, l’addio al suo papà che soffriva da tempo, non aveva potuto nemmeno partecipare al suo matrimonio. Saputa la notizia Suor Stella l’ha contattato per portargli conforto.

“Il diavolo e l’acqua Santa, quante risate, avevi sempre una parola per tutti…” e li ricordiamo nello storico programma di Antonella Clerici. Erano il diavolo e l’acqua santa ma solo per gioco, anche se Andrea Mainardi era davvero vestito da diavoletto e le proponeva i suoi drink alcolici. Il pubblico li adorava insieme, le loro sfide erano diverse da tutte le altre.

“Riposa in pace. Il tuo diavoletto” termina Andrea scegliendo la foto con uno dei anti sorridi di Suor Stella.