Carlos Corona: “Mio padre non ha il coronavirus, mi dà psicofarmaci per paura della verità. Voglio andare via”

Carlos Corona ha 18 anni e per quanto è vero che debba essere tutelato, resta una persona ormai adulta, di cui in qualche modo dobbiamo parlare con la speranza che qualcuno possa intervenire per fare qualcosa. Nina Moric, dopo ore di silenzio ieri ha deciso di postare sui social una video chiamata fatta con Carlos Maria. Si capisce che è stata registrata dopo che Fabrizio Corona è intervenuto a Live-Non è la d’Urso; in questo caso ci sono dei riferimenti molto chiari e il figlio di Nina e di Fabrizio Corona, fa delle accuse molto pesanti; una cosa che lascia basiti è la prima accusa che fa al padre. Secondo Carlos, Fabrizio Corona non avrebbe il coronavirus, ma avrebbe raccontato una ennesima bugia solo per strumentalizzare la cosa.

CARLOS MARIA RACCONTA LA SUA VERITA’ IN UNA CHIAMATA A NINA MORIC

Secondo Carlos, il motivo per il quale Corona sta facendo tutto questo, è per andare contro Nina Moric. E lancia pesantissime accuse a suo padre:

Ho creato un casino, ma quello che avete sentito ieri è tutta una cavolata. Mio padre non ha il CoronaVirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma. Io darei la vita per mia madre. Sono molto arrabbiato, mi verrebbe di prendere e ammazzare tutti, ma non lo faccio, non uccido nessuno. Non devo, io devo solo migliorare per fare del bene. Sono sotto cura di farmaci, ma non ho uno psichiatra. Se prendo psicofarmaci che non devo prendere? Sì, esatto, perché lui ha paura della verità. Non mi vuole dire la verità, è un falso e un bugiardo. Perché torno da lui ogni volta? Per pietà e perché voglio che cambi. Come mai ho detto che eri per terra fumata di canne? Per assecondare la sua verità, ma non lo farò mai più io adesso combatterò contro di loro.

E dice qualcosa anche in merito al famosi Michelangelo che, a detta di Corona, avrebbe manipolato Carlos, facendogli credere di essere il male:

Se mi ha minacciato o picchiato? Sì, certo. Io combatterò sempre contro di lui per cambiarlo. Se ha inventato che ha il CoronaVirus? Sì è così. […] Soprattutto Michelangelo è un bravissimo ragazzo, lo conoscerai è un mio amico e saprai presto la verità

Nina vuole ribadire di non avere a che fare con questo Michelangelo, anche per smentire quello che Fabrizio in un primo momento aveva detto; Corona infatti credeva che la sua ex moglie stesse usando questa persona per avvicinarsi a Carlos. Nina specifica:

Ma chi è questo Michelangelo? Carlos basta con questo Michelangelo. Non lo conosco e non voglio conoscerlo. Carlos basta con lui. […] Che Dio mi uccida se ti faccio del male, io non te lo farei mai. So che tu soffri insieme a me. L’unica cosa che posso fare è pubblicare questo video per far sapere la verità, perché sai figlio mio che io non andrò mai più in tv, ho chiuso con la televisione. Tu non devi avere più paura di Fabrizio Corona. Perché hai lasciato che parlasse dicendo quelle bugie?

Poi il disperato appello di Carlos: