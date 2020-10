Kate Middleton deliziosa col cappotto rosso che le scopre solo le caviglie (Foto)

Si abbassano le temperature e Kate Middleton tira fuori i cappotti e non può mancare quello rosso, questa volta lunghissimo, le lascia solo le caviglie scoperte (foto). Kate e William ancora una volta insieme per l’ennesimo impegno pubblico, sempre sorridenti, complici. Il tocco rosso la rende ancora più radiosa dopo la scelta di schiarire un po’ la lunga chioma. Questa volta Kate Middleton è la vera protagonista e si è fatta accompagnare dal principe per incontrare alcuni dei finalisti del concorso fotografico che ha ideato. Come sempre gli occhi sono puntati su tutti i dettagli possibili che la duchessa di Cambridge sceglie con gran cura. Non ama gli accessori inutili, la semplicità è il suo forte e tutto la rende così elegante. Il lungo cappotto rosso sottolinea la sua figura esile, un taglio perfetto per lei che abbina accessori neri aggiungendo anche il bianco con la scelta del maglioncino.

KATE MIDDLETON SCEGLI IL CAPPOTTO GRIFFATO ALEXANDER MCQUEEN

La scelta di questo outfit potrebbe sembrare troppo semplice, niente moda, nessuna voglia di mettersi in mostra, ma il cappotto rosso è di Alexander McQueen. La Middleton completa il look con una borsa già vista, una delle sue amate borse a mano e questa è di Grace Han.

Anche questa volta la scelta è giusta, eleganza ma senza apparire anzianotta come è capitato altre volte. Non c’è dubbio che preferiamo Kate Middleton in abiti casual, quelli che indossa quando è con i suoi bambini, quando passeggia con William sapendo di non avere impegni ufficiali.

Non perdiamo però di vista il suo concorso fotografico: aveva chiesto agli inglesi di raccontare attraverso le foto il loro lockdown, sempre attenta ad ascoltare chi è in difficoltà, pronta a capire le necessità del momento.