Torna in cucina Elisa Isoardi e prepara la piadina col kebab fatto in casa (Foto)

A Elisa Iosardi è tornato il buon umore, sta meglio, la caviglia migliora e lei torna in cucina per preparare una cena deliziosa: piadina con kebab fatto in casa. In poco più di due minuti Elisa Isoardi consiglia tutti i passaggi per la sua ricetta golosa, ha però dimenticato di togliere dalla vista muffin, patatine e altro e sa già che con Raimondo Todaro non ne uscirà viva. Ci sembra però davvero in gran forma, bellissima anche in tuta, con i capelli legati e solo un filo di trucco. Elisa ha fatto la spesa al supermercato, ha acquistato ciò che le occorreva per la cena ma anche per coccolarsi in attesa che i medici le dicano che può tornare a ballare come prima. Non mette il piede a terra, anche mentre cucina poggia il ginocchio sulla sedia, si sposta con cura ma ormai è allenata e la caviglia è sempre protetta. Non ha più il gesso, l’aiuta un tutore e in questi giorni si sta sottoponendo alla fisioterapia.

LA RICETTA DI ELISA ISOARDI PER FARE IL KEBAB DI POLLO IN CASA

Scherza prendendosi un po’ in giro: “Aspettando Ballando con le Stelle i quattro salti sono in cucina (vista la caviglia)”. Inizia poi la sua ricetta perfetta per tutta la famiglia. Tra un sorriso, un occhiolino e l’evidenza che in cucina sa muoversi bene, ecco cosa suggerisce di fare.

“Fate marinare per un’ora in frigo i petti di pollo con olio, aglio e limone. Per la salsa allo yogurt prendete uno yogurt greco aggiungete olio, aglio un po’ di paprika dolce e forte. Fate scaldare la piada, spalmate la salsa allo yogurt, uno strato di insalata tagliata fine come nel video, il pollo scottato in padella, arrotolate e condividete davanti alla TV preferibilmente sabato sera guardando Ballando con le Stelle”. Che dirà Raimondo Todaro di questa ricetta?