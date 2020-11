Oroscopo Paolo Fox dicembre 2020 Capricorno: cuore aperto, forza e positività

Che tipo di mese sarà quello di dicembre 2020 per tutti i nati sotto il segno del capricorno? A svelarcelo è naturalmente l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega molto bene come saranno queste ultime settimane dell’anno in amore e in salute. In amore, ci sarà molta più passione e si aprirà finalmente il cuore, non mancheranno giorni particolarmente intriganti. Per quanto riguarda invece la salute, ci sarà un po’ di forza in più soprattutto a livello fisico. Sarà un periodo abbastanza sereno. Ma andiamo adesso a capire come sarà, in modo molto più dettagliato, l’oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto il segno del capricorno per il mese di dicembre 2020.

L’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2020 per i capricorno

Ecco come andrà questo mese in amore e in salute per tutti i nati sotto questo segno

Amore – In questo ultimo mese dell’anno ci sarà molta più passione e persino i più diffidenti potrebbero lasciare libere e leggere le emozioni. Sarà un periodo in cui si dirà di sì o ci si aprirà ad una amicizia amorosa. I nati sotto il segno del capricorno che hanno vissuto due relazioni in contemporanea adesso si ritroveranno a dover prendere una decisione importante. I primi quattordici giorni di questo mese saranno particolarmente intriganti per i sentimenti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i rapporti con la famiglia saranno buoni, bene pure per chi ha dei figli. Qualcuno deciderà di mettersi in moto per fare dei progetti importanti. Ottime le stelle durante i giorni delle festività natalizie perché le emozioni e i sentimenti saranno valorizzati in maniera più particolare. Se qualcosa con il partner non va o comunque provoca della sofferenza, i nati sotto il segno del capricorno cercheranno di non immedesimarsi troppo nei problemi della dolce metà e di farsi un po’ da parte.