Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid, come sta l’amatissima coppia? (Foto)

Francesco Totti è risultato positivo al Covid e sembra che anche Ilary Blasi sia stata contagiata, ma come sta la coppia? Non ci sono nuove foto insieme, è un momento delicato anche per loro ma nelle ultime stories di Ilary Blasi lei sempre in gran forma è apparsa con la mascherina. Tutto è iniziato con piccoli sintomi avvertiti da Francesco Totti. L’ex capitano della Roma nei giorni scorsi ha accusato febbre e debolezza e ha così deciso di sottoporsi al tampone. Sintomi tipici del Covid e infatti il risultato è stato positivo ma le sue condizioni sono già in miglioramento. Totti è ovviamente rimasto in isolamento nella sua villa all’Eur in attesa di negativizzarsi ma come è comprensibile sembra che sia rimasta contagiata anche Ilary Blasi.

FRANCESCO TOTTI RICORDA GIGI PROIETTI

Dopo la morte del papà Totti ha voluto forse in un primo momento evitare di riferire del suo contagio. Il 12 ottobre papà Enzo, soprannominato Lo Sceriffo, è andato via proprio a causa del coronavirus. Non è riuscito a superare la malattia, non è riuscito a riprendersi a causa di un infarto subito qualche anno fa.

Da quel giorno Ilary Blasi e Francesco Totti mantengono un profilo più basso. Oggi però Totti non poteva non ricordare Gigi Proietti. Anche lui avrebbe voluto farlo per gli auguri di compleanno e invece “Va via un pezzo della nostra Roma” ha scritto per Il Foglio. “Come definire Gigi, era un grande e il suo sorriso è stato e rimarrà unico. Gigi era presente al ricevimento per il mio matrimonio, ci vedevamo in qualche occasione e con la sua allegria e il suo grande carisma trasmetteva sempre grande gioia – ha scritto – Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare. Gigi ti voglio bene, anche dal cielo ci farai stare allegri. Roma ti sarà sempre grata”.