Melissa Satta è stata male: una settimana a letto, contagiato anche Maddox ne parla solo adesso (Foto)

E’ solo dopo avere ricevuto la notizia che lei e Maddox sono negativi che Melissa Satta ha raccontato sui social che è stata male, anche lei contagiata ha vissuto l’incubo del covid-19 (Foto). Non tutti i vip scelgono di rendere partecipi i follower o il proprio pubblico, non tutti raccontano il loro stato di salute, il risultato dei tamponi, il contagio. Melissa Satta è stata male, due settimane chiusa in casa con suo figlio Maddox, tutto è passato ma sette giorni sono stati terribili per lei che non riusciva ad alzarsi dal letto. Tosse e febbre a 39, la Satta sottolinea che bisogna fare attenzione, ripete che è un virus con cui non si scherza ma adesso ha solo voglia di guardare avanti e dopo tanta paura è pronta a tornare al lavoro.

MELISSA SATTA: “NON E’ UN MOMENTO FACILE MA CERCHIAMO DI ANDARE AVANTI”

Desidera andare avanti nel migliore modo di possibile e lo farà perché ha già tanti progetti da realizzare, giovedì sarà già sul set per un lavoro.

Confessa però che stava impazzendo e solo al decimo giorno si è sentita meglio. “Sono ancora un pochino debole ma ora mi riprendo e torno da voi. Giovedì sarò su un set è pazzesco e non vedo l’ora. Adesso ricomincia un po’ tutto, non è un momento facile” racconta Melissa Satta nelle sue storie di Instagram.