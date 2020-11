Cristina Marino e Luca Argentero seguono in lacrime l’ultima puntata di Doc (Foto)

Ieri sera in tanti hanno pianto guardando l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani e anche Luca Argentero e Cristina Marino era sul divano di casa in lacrime (foto). Pur essendo il protagonista della seguitissima serie tv Luca Argentero non aveva ancora visto il finale, l’ha seguito ieri come tutti gli altri telespettatori. Cristina commossa confessa su Instagram che è felice sia finita perché non si può piangere ogni volta e lei l’ha fatto a ogni puntata. Il finale della prima stagione di Doc, la storia vera raccontata, il legame che si è creato sul set, il gran successo con un finale da share del 30,8%, tutto un insieme di cose che hanno commosso l’attore. Luca Argentero ringrazia tutti sui social mostrando una piccola parte di ricordi e di emozioni, alcuni scatti importanti. E’ finita solo per il momento, ci sarà la seconda stagione ma ieri sera le lacrime hanno preso il sopravvento.

CRISTINA MARINO: “SONO MOLTO FELICE CHE QUESTA SERIE FINISCA”

“Non si può piangere ogni volta” ha confidato asciugandosi le lacrime e guardando il suo Luca emozionatissimo. Cristina Marino piange e ride, lo stesso fa l’attore orgoglioso di quel finale, orgoglioso del lavoro fatto e forte dell’affetto del suo pubblico.

La Marino si rivolge al suo compagno, lo chiama “Doc” e lui ha gli occhi pieni di lacrime e si giustifica: “Non è colpa mia non sono triste ma sono emozionato nel vedere il finale, io non l’avevo ancora visto”.