I regali chiesti a Babbo Natale da George, Charlotte e Louis prima di addobbare l’albero (Foto)

Per quanto è possibile William e Kate Middleton crescono George, Charlotte e Louis come tutti gli altri bambini e in questo periodo tutti iniziano a pensare ai regali da chiedere a Babbo Natale (Foto). Idee ben chiare per i tre piccoli principi d’Inghilterra che hanno voglia di Natale e di addobbi in anticipo. Hanno chiesto ai genitori di addobbare l’albero di Natale il prima possibile, in realtà l’hanno già fatto in tanti quest’anno. Prima ancora delle decorazioni i figli di William e Kate Middleton hanno scritto la letterina a Babbo Natale, ma cosa hanno chiesto? Sembra che una persona molto vicina alla royal family abbia confidato che i principini stanno dolcemente tormentando mamma e papà con la voglia del Natale. Lista di regali già pronta e scatole da tirare fuori per le decorazioni.

LA LETTERA DEI PRINCIPINI DI INGHILTERRA PER BABBO NATALE

Non ci sarebbe niente di così strano tra i regali chiesti a Babbo Natale da George, Charlotte e Louis. In realtà il bene informato parla per ipotesi perché conoscendo bene i piccoli si basa sulle loro passioni. Ha raccontato che George è davvero ossessionato dagli elicotteri ma anche dalla biologia marina e che non vede l’ora di crescere per fare immersione. La principessina invece adora la ginnastica. Anche a scuola fa lezioni di yoga e tutto quello che impara lo insegna anche al fratellino più piccolo. Louis però adora ruspe e trattori. Inoltre, George continua sempre ad amare il calcio e Charlotte i cavalli.

IL PRIMO ALBERO DI NATALE E’ NONNA CAROLE MIDDLETON