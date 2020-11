E’ morto il fratello di Iva Zanicchi, il doloroso addio della cantante (Foto)

E’ Iva Zanicchi a scrivere il terribile addio al fratello morto. La cantante ha scelto una foto recente ma evidentemente prima del contagio che riguarda purtroppo parte della sua famiglia. Uno scatto in cui Iva Zanicchi e suo fratello Antonio sorridono ma lui non c’è più, forse anche a causa del Covid. Non c’è niente di ufficiale sulle cause della morte dell’uomo che aveva 77 anni ma la Zanicchi aveva già confidato la sua paura appena uscita dall’ospedale. “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio” è questo il messaggio della cantante su Instagram, l’addio a una delle persone a lei più care. Anche suo fratello era stato contagiato dal Covid, anche lui era stato ricoverato nello stesso periodo in cui lei si era ammalata. Iva Zanicchi già da un po’ di giorni è tornata a casa, sta bene dopo la polmonite bilaterale causata da questo maledetto virus, suo fratello Antonio era invece rimasto in ospedale.

IL FRATELLO DI IVA ZANICCHI ERA CARDIOPATICO

Subito dopo avere ringraziato i medici e gli infermieri, una volta uscita dall’ospedale dove era ricoverata Iva Zanicchi aveva commentato: “Voglio dare il mio plasma, ho ancora un fratello all’ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico”.

Non c’è spazio adesso per pensare a ciò che si poteva evitare o meno, a La Stampa Iva aveva raccontato la sua esperienza. Aveva confidato come si era contagiata e che anche parte della sua famiglia era stata colpita dal virus: “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella”.

Mentre Iva Zanicchi, negativa al Covid, ancora si sta riprendendo ha purtroppo un enorme dolore adesso da cui guarire.