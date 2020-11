Ricette e storie di famiglia, il nuovo libro di Antonella Clerici: “E’ sempre mezzogiorno”

Ennesimo debutto oggi per Antonella Clerici con l’arrivo in libreria e negli store digitali del suo nuovo libro “E’ sempre mezzogiorno – Ricette e racconti della mia cucina”. Antonella Clerici ovviamente parla di cibo, dei suoi piatti ma non solo. Una raccolta di più di 100 ricette, tante sono il regalo degli amici di sempre, anche ovviamente degli chef che ha ancora accanto, altri sono piatti cari alle persone che fanno parte della sua vita ma che nel loro quotidiano fanno ben altro che cucinare o lavorare in tv. Da Enrica che è la sua amica architetto che vive vicino casa sua e che ha realizzato la sua nuova casa nel bosco; a Simona che è la farmacista del suo nuovo paese. E’ Antonella Clerici a raccontare al Corriere delle sue amiche, delle sue ricette, della sua nuova vita. Piatti del cuore e passione in cucina ovviamente sono al centro del nuovo libro E’ sempre mezzogiorno.

IL NUOVO LIBRO DI RICETTE E RACCONTI DI ANTONELLA CLERICI

Antonella Clerici anticipa cosa troveremo nel suo libro uscito oggi: “Il mio mondo che è un mix di lessico familiare e piatti. Apro la mia casa e la mia dispensa perché voglio condividere storie, aneddoti, racconti come solo noi italiani sappiamo fare. Noi che a tavola abbiamo costruito un pezzo del nostro Paese, certi del fatto che il cibo non è solo un piacere, ma è prima di tutto la consapevolezza delle nostre radici”.

Con più di 100 ricette invita tutti nel suo focolare iniziando dagli impasti per il pane: “Mischiare le farine, aggiungere i lieviti, attendere con pazienza che si compia il miracolo della lievitazione, infornare aspettando che il profumo del pane ci avvolga è a dir poco terapeutico”.

Paste fresche e secche, riso, dolci come torta di mele, biscotti, crostate e ciambelloni e tanto altro, tutto nel libro E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

